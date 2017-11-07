Mehmet Demirkol'dan Lucescu'ya: Bunun kafa gitmiş, kompleksli; hemen görevine son verilmesi lazım!

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'taki açıklamasını, "Bunun kafa gitmiş. Çok bilgili, felsefe de bilir ama komplekslş. Hemen görevine son verilmesi lazım" sözleriyle eleştirdi.

72 yaşındaki Rumen teknik adamın, "Doğu ülkelerinde yabancı sınırı olması gerekiyor. Federasyonla böyle bir karar aldık" açıklamasına oldukça tepki gösteren Demirkol, "Neyin doğusu kardeşim! Burası Anadolu, Mezapotamya, Trakya, medeniyetlerin beşiği... Şovenizm yapmıyorum, bunlar gerçekler!" ifadesini kullandı.

Ayrıca Lucescu'nun aynı röportajda yer alan, "Türkçe öğrenirsem beni yaşatmazlar" sözlerini de yorumlayan Demirkol, "6 dil biliyor; Türkçe’yi de bildiğine adım gibi eminim. Bu adam kompleksli... Bitmiş yani..." dedi.

Mehmet Demirkol'un NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Lucescu beyefendinin görevine hemen son verilmesi lazım. Diyorum ki Almanya’da sınırlamaya yok orada nasıl oluyor? O diyor ki, Doğu’da olmazmış”... Neyin doğusu kardeşim!

Yabancı sınırlaması koymak lazım; Doğu’da böyle olmuyor diyor. Bu adam çok iyi bir teknik direktör, ben de çok severdim ama kafa gitmiş, kusura bakmasın. Neyin Doğu’su ya? Burası Anadolu, Mezapotamya, Trakya... Neyin Doğu’su?"

"Rumenliğinden utanıyor; kompleksli!"

"Bu adam İtalyan olmak isteyen, kendini İtalyan hisseden, Rumenliğinden utanan maalesef, dolayısıyla bütün bu halkları böyle gören bir adam. Zirvesine geldi artık bu işin. Türkiye hakkında böyle konuşan bir adamın Türkiye’de çalışma şansı yoktur. Bugün hemen görevine son verilmelidir.

6 dil biliyor; Türkçe’yi de bildiğine adım gibi eminim. Bu adam kompleksli... Bitmiş yani. Çok iyi bir teknik direktördü, çok severdim. İyi bilir, okur, felsefe bilir, hakikaten çok olur. Kompleksli olunca o bilgilerin hiçbir faydası olmuyor maalesef. Yanlış yere kullanıyor.

Medeniyetin beşiği olan bir yere; şovenizm yapmıyorum, doğrusu bu... Böyle konuşmaya hakkı yok, bugün ayrılmak zorunda. Ya da diyecek ki La Gazezetta dello Sport’ta yayımlanan şeyleri yanlış yazmışlar. Federasyon başkanı böyle bir durumu nasıl kabul eder? Hemen çağırılması lazım..."