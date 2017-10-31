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Spor

Mehmet Demirkol’dan 'Jeremain Lens' eleştirisi: Beşiktaş'ta ne işi var?

"Kadroda kimseyi kesmeye niyeti yok"

31 Ekim 2017 14:48

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Sunderland’den transfer olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens’i, “Beşiktaş’ta ne işi var? Oynayabilecek bir adam değil! Kadroda kimseyi kesmeye niyeti yok” sözleriyle eleştirdi.

NTV SPOR’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında gündemi yorumlayan Demirkol, Hollandalı futbolcunun transferi için, “Sadece Fenerbahçe’den oyuncu alayım mantığıyla hareket edildi ve alındı” yorumunu yaptı.

Demirkol ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Jeremain Lens transferini istemediğini ileri sürdü.

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