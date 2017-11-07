Mehmet Demirkol’dan Fenerbahçe yorumu: 3 gündür kamuoyunu oyaladılar...

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin futbol oynamadığını savunarak, “Kamuoyu tam ‘Bu nedir?’ derken Aykut hoca istifa sinyali verdi ve herkes futbolu unuttu, kamuoyunu 3 gündür oyaladılar!” diye konuştu.

NTV Spor’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında gündemi değerlendiren ünlü yorumcu, “Herkes oynanan kötü futbolu unuttu ve bununla ilgilendi. Kamuoyu manipüle edildi” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Demirkol ayrıca Aykut Kocaman’ın, “Galatasaray ile aramızda suni bir puan farkı var” açıklamasını da, “Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de izledik ve hangisi daha suni gördük” diyerek eleştirdi.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili de şöyle konuştu:

“Fenerbahçe başkanına söylemeden istifa bile edemezsin. O seni kovar, sen gidemezsin. Fenerbahçe’de durum bu.

Aziz Yıldırım, ‘Ben Fenerbahçe’yim’ diyor. Hayatını Fenerbahçe üzerine kurmuş, böyle bir şey olabilir mi?"