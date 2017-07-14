Mehmet Demirkol: Tudor'un takıntıları var; Galatasaray plajdan gelse 5 pozisyon bulurdu

Fanatik yazarı ve NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a 2-0 yenildiği maçı yorumladı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un takımda bazı şeyleri değiştirmek üzere takıntıları olduğunu söyleyen Demirkol, "Galatasaray plajdan gelse bu takıma karşı 5 pozisyon bulurdu" dedi.

Oyuncu kalitesi olarak Galatasaray'ın rakibinden daha üstün olduğunu savunan yorumcu, takımın psikolojik olarak iyi günlerden geçmediğini söyledi.

NTVSpor'da '90+' programında Galatasaray'ın mağlubiyetini yorumlayan Demirkol, şunları kaydetti:

"Galatasaray psikolojik olarak iyi günlerden geçmiyor. Tudor, takımda bazı şeyleri değiştirmek üzere takıntılara sahip. Orta sahada sıkıntı var. Galatasaray’ın hiç kapamaması lazımdı sezonu. Tudor haklı, takım hazır değil; ama Galatasaray plajdan gelse 5 pozisyon bulur bu takıma karşı. Normali budur. Neden yok? Yarım pozisyon var benim saydığım. Oyuncu kalitesi bunun fazlasını gerektirir. Tudor'un takımın yapısı ile ilgili çok ciddi endişeleri var ve bunu geliştirmek istiyor. Bunu takıntı seviyesine getirmiş. Hazır olmayan bir takım, taktik bir disiplinle maç kazanamaz"

Galatasaray'dan şampiyonluk klibi

"Galatasaray kaybedebilir ama

pozisyon bulmalıydı"

"Deplasmanda atacağın bir gol rahatlatıcı seviyededir. Oyuncu kalitesi ne kadar düşük olursa olsun karşılarında Gomis’i gördüler. Bunun üzerine gitmek lazımdı. Tudor’un istediklerini yapabilmek çok rahat bir kulüp olmak gerekli. Sneijder krizi var, başkanın durumu var, var oğlu var. Galatasaray gibi takımlar biraz da bununla kazanırlar. Galatasaray 2-0 kaybedebilir temmuzun ortasında ama 5-6 pozisyon bularak kaybetmeliydi. Orta sahanın değişmesi lazım. Selçuk hayranıyım; ama Selçuk’un rekabete sokulması gerekir. Selçuk rekabet olmadan forma sokulabilir bir oyuncu değil"