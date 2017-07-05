Mehmet Demirkol: Pepe, Beşiktaş için nokta atışı bir transfer

Fanatik gazetesi yazarı ve NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Pepe transferini yorumladı. Pepe'nin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Demirkol, Beşiktaş için nokta atışı bir transfer olduğunu söyledi.

34 yaşındaki Portekizli stoperin 27-28 yaşındaki bazı oyunculardan daha fit olduğunu vurgulayan yorumcu, Pepe'nin liderlik özelliğine de vurgu yaptı.

Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin kesinleştiği saatlerde NTVSpor canlı yayınına bağlanarak konuşan Demirkol, şunları kaydetti:

"Çok farklı şeyler söylenebilir Pepe transferiyle ilgili. Çok maliyetli denebilir. Bu yaşta bir oyuncuya uzun süreli kontrat yapılmaz denebilir. 34 yaşında denebilir. Bunlara söylenebilecek bir şey yok. Ancak karşılığında da birçok şey söylenebilir. Çok adanmış bir futbolcu. Kendine iyi bakan, fit bir adam. Çoğu 27-28 yaşında; yaz kampından 15-20 kilo alarak dönen oyuncular da var. Öyle bir adam değil. Birçok özelliği var. Lider özelliği var. Real Madrid’den alıyorsunuz. Olumlu da birçok şey söylenebilir"

"Pepe maliyetli ama Kjaer, Skrtel,

Gomis, Sneijder; bunlar da maliyetli"

"Türkiye’de bu sezon maliyetler konusu çok tartışılıyor. Ben de bundan çok şikâyetçiyim çünkü kulüplerimiz batıyor. Ancak bu oyuncuları taraftar ve kulüpler istiyor, bunları alıyorsanız bu maliyetleri gözden çıkaracaksınız. Pepe maliyetli evet ama Kjaer, Skrtel, Gomis, Sneijder; bunlar da maliyetli. Pepe’ye 'hayır' denmez, 'hayır' denmeyecek oyunculardan biri. Beşiktaş değil de başka bir takım transfer etse eleştirebilirdim ancak Beşiktaş için nokta atışı bir transfer. Galatasaray’ın her pozisyona transfer yapması lazım. Pepe ‘nokta atışı’ standardında. Beşiktaş’ın Mitrovic transferi daha çok tartışmaya açık. Pepe’yle ilgili bütün fikirlere saygım var, ancak ben ‘hayır’ demem"

"Başka bir takımda olsaydı itirazım olurdu"

"Hoca daha hızlı bir stoper istiyordu. Pepe hızlı bir stoper değil ama çabuk bir oyuncu olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı değil ama çabuk. Orada Tosic’i oynattı Şenol Hoca. İki sene önce kimsenin aklına gelmeyecek bir şeydi. Sol bek olunur mu diye alındı Gençlerbirliği’nden, başarılı bir stopere dönüştü. Başka bir takımda olsaydı Pepe itirazım olurdu ama Şenol Hoca kullanır"