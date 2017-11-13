Mehmet Demirkol: Milli Takımda bir numaralar dönüyor

Mehmet Demirkol Milli Takım'a çağırılan Surinam asıllı 23 yaşındaki Erol Alkan için, 'Bu adamı kim neden çağırmış çıksın açıklasınlar. Burada başka bir numara var' dedi.

Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi. Demirkol Milli Takım’da yer alan oyuncular ve yabancı kuralı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yerli oyuncuyu canlandırmak gerektiğini vurgulayan Demirkol, ‘’ Bizim yerliyi canlandırmamız lazım. Hangi kökten geldiği benim için önemli değil. Biz yetiştirebiliyor muyuz? Bu önemli’’ diye konuştu.

Fenerbahçe için sorun moral bozukluğu değil oynanan oyun diyen Demirkol’un açıklaması şöyle:

Erol Alkan diye bir adam alındı Milli Takım’a… Atilla Türker’in 2 gündür yazdığı isim. Türkiye’de 3 kulüpte dolaştı hiç bir başarısı yok ama Milli Takım’a çağırılmış… Neden? Hollanda 2. Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Dordrech'te ayda 5 bin liraya top koşturuyor. Bu oyuncuyu kim çağırdıysa kim tavsiye ettiyse bu açıklansın. Çünkü bunun bir futbol karşılığı yok. Burada başka bir numara var. Milli Takım’da bile torpil dönüyorsa olmaz.

''Bizim yerliyi canlandırmamız lazım''

Deniz Türüç’ün gösterdiği gelişim inanılmaz. Hollanda çıkışlı bir oyuncu. Milli Takım’da direkt oynaması gerekiyor. Emre Akbaba müthiş bir hücum gücü. Seyretmesi çok keyifli. O da Fransa alt yapılı. Bizim yerliyi canlandırmamız lazım. Hangi kökten geldiği benim için önemli değil. Biz yetiştirebiliyor muyuz? Bu önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki; oturun bunları tartışın. Biz önce bu işleri yapalım. Ondan sonra yabancıyı isterseniz 3’e indirelim. Ben razıyım.

‘’Ligin asist kralları Türk oyuncular’’

Gazetelerde 2019’a kadar değişiklik yok diye algılanmış ben öyle algılamamayı tercih ediyorum. ‘2019’dan sonra herkes otursun tartışsın ne yapacağını’ diye yorumluyorum. İçeriden dışarıdan herkes otursun konuşsun diyor. Yüksek rekabet içinde çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Gelişimlerine devam etmelerini sağlamamız lazım. Ligin asist krallığında ilk 5’te Türk oyuncular var. İyi olan oynuyor yani. Yabancı sınırıyla, Türk futbolcu yetişmesi birbirinden farklı durumlar.

'‘İnsan utanıyor resmen’'

Alman Milli Takımı maça çıkıyor orta saha İlkay, Mesut, Emre Can… İnsan utanıyor seyrederken. Orada oynuyorlar diye değil. Biz nasıl çıkaramıyoruz diye utanıyorum. Bundan utanmak lazım.

‘’Fenerbahçe’de herkes saklanıyor’’

Aykut Kocaman’ı eleştirdiğim için iyi bir Fenerbahçeli’ye kötülük etmiş gibi oluyorum. Ama sorun bu değil ki. Fenerbahçe’nin oyunuyla ilgili… Ben onunla ilgili bir şeyler duymak istiyorum. Yoksa Aykut Kocaman mutlu olsun. Aziz Yıldırım da mutlu olsun. Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesi isterim ben. Bu bizi yükseltir. Yoksa Aykut Kocaman’ın morali bozukmuş falan değil konular. Fenerbahçe’de herkes saklanıyor. Çünkü ben hata yapmazsam kimse bana bulaşmaz diye bakıyor oyuncular.

‘’Arda için Türkiye’deki tek takım Galatasaray’’

‘Arda Turan Galatasaray’a gelecek’ sözlerim bir haber değil okumaydı. Çünkü Barcelona’dan sonra senin Avrupa’da gideceğin takımlar Manchester United, Bayern Münih falan olmalı. Hertha Berlin değil. Türkiye’de de tek takım var Galatasaray. Çünkü oradan yetişmişsin. Arda sessiz bu konuda açıklama yapmıyor. Burada en olabilir durum ‘açıklamamalara!’ bakılırsa Galatasaray. Bu yüzden ‘hayırlı olsun’ denilebilir.