T24 - Spor Toto Süper Lig'te, ligin zirvesini yakından ilgilendiren Bursaspor Fenerbahçe karşılaşması 1-1 sona erdi. Çok hızlı ve heyecanın hiç düşmediği karşılaşma için Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, "Kontrolsüz güç ve hız silah değil" dedi.





Fenerbahçe orta sahasının böyle önde olacağını maç başında Ertuğrul Sağlam’a söyleseniz herhalde bunu bir müjde olarak algılardı

İlk yarıda oyunun Fenerbahçe'nin kontrolünde geçmesinin temel nedeni, orta sahadaki üstünlük. Mehmet Topuz ve Emre ikilisinin, hele de bir deplasmanda bu kadar önde, hücum gücünün bir parçası gibi oynadığını görmemiştik. Defansif yönden sorunlu Ergiç’le, topu oyuna sokma çabukluğu fazla olmayan Hüseyin üzerinde kesin bir üstünlük kurdular.

Fenerbahçe orta sahasının böyle önde olacağını maç başında Ertuğrul Sağlam’a söyleseniz herhalde bunu bir müjde olarak algılardı. Hızlı adamları ve pivot özellikli Turgay’a, Batalla’nın vereceği destekle yakalayacağı kontra üstünlüğüyle maçı koparabilirdi.

Ancak kağıt üzerinde bu kadar net duran denklem sahada gerçekleşmedi. Birkaç sebeple. Öncelikle Bursa’nın oyununun kaynağı olması beklenen Ergiç, Ali Tandoğan ve Vederson yedikleri baskıyla standartlarının uzağında kaldılar. Ozan (gerçi bu seneki formu pek yeterli değil ama) da sahada olmayınca Fenerbahçe rakibe oyun kurdurtmadı. Sercan, Volkan, Turgay ve Batalla dörtlüsü de birbirlerinden son derece kopuk oynayınca şampiyon kendi standardından uzak kaldı.



Sercan’a yakışmadı

Onları bu derece etkisiz kılan aynı zamanda Cristian’ın iyi günlerinden birine denk gelmesi ve savunmaya önden sibop olması, Bilica’nın beladan mümkün olduğunca uzak kalmasıydı. Emre ve Topuz’un oyununa Alex ve Caner dahil, Stoch hariç hemen herkes destek verdi.

Bu oyun Bursa’yı kendi standartının gerisinde Fenerbahçe’yi de üstünde yaptı ama özellikle ikinci yarıda ve özellikle Insua oyuna girdikten sonra Sercan’ı birkaç kez Volkan’la karşı karşıyada bırakabildiler. Bu durum maçın tam bir Rus Ruleti’ne döndüğü son 10 dakikada ise iyice sıklaştı.

Ancak genç oyuncu imajına ve kariyerine hiç yardım etmeyen bir performans sergiledi. Pino’dan sonra Volkan’ı maçın adamı yapan ikinci adam oldu. Hakkını verelim. Pas verme konusunda titizdi. Ancak bu kadar delici bir oyuncunun karşı karşıyada bu kadar çaresiz, ofsayta düşmeme konusunda bu kadar bilinçsiz olması neresinden baksanız ilginç. Maçın ortada kalmasının sebebi de bu oldu.

Şu bir gerçek ki, kontrolsüz güç ve hız silah değil.



