Mehmet Demirkol: Kocaman’ın ‘suni fark’ açıklaması Türk futbol tarihine geçen bir söz oldu

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında Süper Lig’in 16. Haftasını değerlendirirken Aykut Kocaman’ın ‘suni puan farkı’ açıklaması için,’’ Attığı 200 gol kadar Türk futbol tarihine geçen bir söz oldu’’ açıklamasını yaptı.

Demirkol’un yaptığı açıklamalar şöyle:

‘’Kocaman’ın kelimeleri çok ağırdı ama…’’

Aykut Kocaman’ın ‘suni puan farkı’ açıklaması attığı 200 gol kadar Türk futbol tarihine geçen bir söz oldu. Büyük bir zafer yani kıskandım. Bu hiç unutulmayacak. Büyük bir şahsi zafer bu. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Kelime seçimi çok ağır bir seçim olduğu için eleştirilmesi normal ama haklı çıkınca da büyük bir zafer oluyor. O gün bunu söylemek büyük riskti. İlk şampiyonluğu Aykut Hoca aldı.

‘’Kocaman kahraman sevmiyor’’

Valbuena’nın oyununun değişmesinin yetenekle açıklanabileceği gibi Fenerbahçe’nin de oyununu değiştirmesinin Valbuena üzerine etkili olduğunu söylemek lazım. Aykut Kocaman kahraman sevmiyor. Aykut Hoca futbolculuğunda ne yaptıysa, bugün tam tersini yapıyor. O gün neden olmadığını çok iyi biliyor… Bugünkü teknik direktörlüğünün eseri, o günlerin tecrübesi.

‘’Galatasaray, sezonu kaybetmek için elinden geleni yapıyor’’

Galatasaray’ın seçimi mahkemelik olur. Hatta tek mahkeme ile de çözülmez uzar gider. Galatasaray sezonu kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray’da teknik direktörlere ilk olarak şunu öneriyorum “ne yapın ne edin alt yapı teknik direkörü olun” 3 ay içinde A takıma yükseliyorsunuz.

‘’Tarihin en iyi ligi’’

Uzun zamanların en iyi ligi değil. Tarihin en iyi ligi bence. Bunu bozmayın rica ediyorum. Buna yapacak 2 katkı var. Birincisi; Kulüpler Birliği bir araya gelip hedef belirleyecek, Şampiyonlar Ligi’ne daha fazla katılmak.İkincisi, hakemler bir araya gelecek, yatarak kayarak müdahalelerde ve dirseklerde hiç müsama göstermeyin. Ayakta mücadelelerde de çok müsama gösterin.

‘’MHK’nın heykeli dikilir’’

MHK bunu yapsın, bu MHK’nin heykeli dikilir heykeli benim gönlümde. Yatıp kalkmayanlara müsade etmeyeceksiniz. Öyle takımlar var ki maçın yarısında yatıyorlar. Olmaz, faydası yok…