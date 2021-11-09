Mehmet Demirkol: Galatasaray'da teknik direktörlük sorunu var

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın maç analizi konusunda sorun yaşadığını söyleyerek Fatih Terim'i eleştirdi. Demirkol, "Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Kimse kusura bakmasın" dedi.

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında konuşan Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

"Atsana oraya Diagne'yi"

Demirkol, Karagümrük'ün stoperi Burak sakatlandıktan sonra Türk sınırlamasından dolayı Biglia'nın stopere çekildiğini belirterek "Hoca böyle planladı denilebilir ama oyunun akışı santrafor istiyor. 23'te sakatlık oluyor. Mohammed'in girişi 63. dakika. 40 dakika santrafor koymuyor oraya Fatih Hoca. Halil oynadı. Atsana oraya Diagne'yi. Biglia onunla nasıl mücadele edecek? Bunun rotasyonla bir alakası yok. Oyun analiziyle ilgisi var" dedi.

"Teknik direktörlük sorunu var"

Galatasaray'ın maç başı planına bir şey demediğini belirten yorumcu konuşmasına şöyle devam etti: "Orta saha yetenekli oyuncu istiyor. Hiç oynatmadığı esasında kanat oyuncusu olan bir adamla idare ediyor orayı Karagümrük. At oraya Morutan'ı. Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Kimse kusura bakmasın."

"Türkiye Ligi'nde maç analizi konusunda problem yaşıyor"

Çok ciddi bir ikilem içinde olduğunu vurgulayan Demirkol, "Avrupa'da geleceği kuran bir teknik direktör görüyoruz. Türkiye Ligi'nde maç analizi konusunda bile problemler yaşayan bir teknik direktör görüyoruz. İkisinin Fatih Terim'de vücut bulması beni şaşırtıyor" diye konuştu.

"Rakipler belirleyici"

Demirkol, Galatasaray'ın oyununda rakibin belirleyici olduğunu söyledi. Yorumcu "Rakibi eğer merkeze baskı yapmıyorsa Galatasaray iyi oynuyor" dedi.