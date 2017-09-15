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Spor

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'de başkanlık kısıtlamasına ihtiyaç var; bu kadar uzun süre olmuyor

"Cehennem donana dek Aykut Kocaman diye bir şey olabilir mi?"

15 Eylül 2017 15:19

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yönetim sistemiyle ilgili "Bir daha seçim olduktan sonra Fenerbahçe'nin acil olarak başkanlık kısıtlamasına ihtiyacı var. Hemen tüzük değişmeli. Bu kadar uzun süre olmuyor" diye konuştu.

NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında Fenerbahçe'nin teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" açıklamasını da yorumlayan Demirkol, açıklamayı "Cehennem donana dek Aykut Kocaman diye bir şey olabilir mi? Koskoca Fenerbahçe bu, herkese mal olmuş bir kurum" sözleriyle eleştirdi.

Demirkol'un Spor Servisi programında konuya ilişkin yorumlarının bir kısmı şöyle oldu:

"Ne zaman donuyor acaba cehennem? Haziran, temmuz, o aralar mı? Bu profesyonel bakış açısı olabilir mi? Tribün liderlerine ‘Metni yaz’ desen, bunu koymazlar. 

Fenerbahçe diyelim ki üç sene şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, yine ayrılabilirsin. Cehennem donana dek Aykut Kocaman diye bir şey olabilir mi? Koskoca Fenerbahçe bu, bir kurum bu. Herkese mal olmuş…

"Fenerbahçe'de başkanlık
kısıtlamasına ihtiyaç var"

Realite şu; bir daha seçim olduktan sonra Fenerbahçe’nin acil olarak bir başkanlık kısıtlamasına ihtiyacı var. Hemen tüzük değişmeli. Olmuyor, bu kadar uzun süre olmuyor. Ben olsam idare edemem, deliririm yani. Unuturum çünkü dışarıda, sokakta normal vatandaş olarak yürümeyi..."

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Aziz YıldırımMehmet DemirkolFenerbahçeBaşkanlıkSistemiDeğişmeli

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