Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'yi Mesut Özil mi düzeltecek yani?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin sol-sağ bek, stoper, orta saha gibi bölgelerde transfer yapması gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin en son düşünmesi gereken oyuncu Mesut Özil. Mesut mu Fenerbahçe'yi düzeltecek yani?" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Manuel Pellegrini hakkında konuşan Demirkol, "Pellegrini'ye kimse itiraz etmez, değerli bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin derdi teknik direktör değil, Fenerbahçe'ye son 20 yılda çok iyi teknik direktörler geldi. Bu bir teknik direktör problemi değil, yapı problemi.

"Altyapıyı kurmadan üzerine bina inşa edemezsiniz"

Bu kadar çok teknik direktör bu problemi yaşadıysa, başka bir problem var demektir. Bu sorunun ne olduğunu iyi tespit edip ona uygun bir yapı kurmak gerekir. Yoksa Pellegrini, Guardiola, Klopp... Mesele bu değil.



Altyapıyı kurmadan, üzerine bina inşa edemezsiniz. Olmuyor. Pellegrini geliyor, 3-5 hafta sonra 'Bu da hoca mı?' denmeye başlar. Konu o değil. Konu, Fenerbahçe'nin futbolunu yapısal olarak yeniden kurması." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe önce yapıyı kurmalı"

Demirkol, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Mesut Özil'e ilişkin olarak da, "Çok değerli bir oyuncu ancak Fenerbahçe'nin en son düşünmesi gereken oyuncu Mesut.



Mesut mu Fenerbahçe'yi düzeltecek yani? Fenerbahçe'nin sol-sağ beke, stopere, orta sahada iş yapacak oyuncuya vs. ihtiyacı var. Ünal Aysal'ın kulaklarını çınlatayım, Mesut'u, en son 'çilek' olarak alırsın.

Van Persie geldi, gitti. Yapı! Yapı kurulacak, her şey kurulacak. En sonunda en yüksek maaşlı oyuncuyu getireceksin. En son o."