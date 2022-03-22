Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin Löw’e teklif ettiği parayı duyunca inanamadım

Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw'e yaptığı teklif için, "Acayip bir teklif yapılmış yani. Söylenen para inanılmaz. İnanamadım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu belirsizliğini korurken, Alman teknik adam Joachim Löw iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. İsmail Kartal göreve geldikten sonra takımın performansının artmasına rağmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezona yabancı bir hocayla başlayacaklarını söylemişti.

Socrates YouTube kanalında yayımlanan "Karşı Karşıya" programında gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Joachim Löw iddialarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin reddedilemeyecek bir teklif yaptığını söyleyen Demirkol, Alman hocanın Türkiye’de başarılı sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki endişelerine değindi. Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Söylenen para inanılmaz”

“Löw’ü Fenerbahçe’ye istiyorlar belli ki. Acayip bir teklif yaptıkları da söyleniyor. Löw’ün niyeti yok aslında. Ama son dönemde zannediyorum biraz fikirleri pozitif anlamda değişmiş. Çünkü acayip bir teklif yapılmış yani. Söylenen para inanılmaz. İnanamadım yani, o yüzden söylemiyorum. Çok acayip bir para teklif edilmiş. Almanya tarafından duyduğumuz o.”

“Kulüp takımına ne kadar yatkın?”

“Tabi ne kadar doğru bu karar orası ayrı. En son ne zaman takım çalıştırdı Löw? Futbolun başka şekilde oynandığı bir dönemde. Şimdi öyle değil ama. İş çok değişti. Löw ondan beri de ne kadar kulüp takımı çalıştırmaya yatkın bir insan olarak hayatını sürdürdü. Futbol anlayışı açısından büyük bir hayal kırıklığı olabileceğini düşünüyorum. İsimden ben de heyecanlanıyorum.”

“O zaman yıl 1998’di”

“Futbol açısından benim seyrettiğim en iyi Fenerbahçe Löw zamanındaydı. ‘Zico mu Löw mü?’ diye sorsan Löw diyebilirim. Çünkü çok net hatırlıyorum o sezonu. Fenerbahçe çok uzun süre iyi futbol oynamıyordu, inanılmaz pozitifti o zaman. Metin Diyadin’in ayağı kırılana kadar Fenerbahçeliler keyiften ölüyordu. Çok parlak bir futbol vardı. Fenerbahçe’nin ligi domine ettiği zamanlar oldu Daum’la vesaire oldu. Ama oyun keyfi açısından, herkesin ‘ya ne güzel top oynuyorlar’ dediği Löw zamanıdır. Löw şu anda maksimumda mı?

“Gönülsüz bu adam”

“Daha hiç bir şey olmadan bu kadar negatif olmak da tabi şey. Ama bakıyorum nereden tutturacağız. Ben de gidip geliyorum. Löw, gelip yepyeni bir şey kurabilir mi? Bir de şöyle bir şey var, gönülsüz adam. En önemlisi o. Heyecanla gelmesi lazım bir teknik direktörün. Ben Milli Takım’ın insanları paslandırdığını düşünüyorum.”