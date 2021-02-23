Mehmet Demirkol: Fatih Terim ligin kodlarını bilen değil, 20 yıldır kodları yazan adam

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında yayımlanan Karşı Karşıya programında futbol gündemini değerlendirdi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Demirkol, "Fatih Terim ligin kodlarını bilen değil, 20 yıldır kodları yazan adam" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin beIN protestosuna değinen Demirkol, "Maç başlayacak herkes geçmiş televizyonun karşısına, beIN'le kavga etmenin ne faydası var. Teknik Direktörün kavga etmesinin ne faydası var. Varsa bir şikayetin başka bir düzlemde söylersin, iletirsin. En iyi taraftar en iyi yönetici olmaz. Yönetici olduğun an taraftarlığını biraz unutman gerekir. Bizde karıştırılıyor. Yöneticinin taraftardan farklı olarak yaptığının faydalı olması zarureti var. 'Ben haklıyım isyan ediyorum biliyorum faydası yok ama ne yapayım' dediğin an sıradan bir taraftar oldun artık. Seni ondan seçmediler ki. Seni seçme sebebi bunu idare edip fayda çıkarabilmek. Fatih Terim bundan fayda çıkarabilir. Öyle bir duruma geldi ki avcılar vardır ya; aldı kanın kokusunu. Bunu kazanırım ben hallediyorum dedi. Sen onun oyununu oynayamazsın. Fenerbahçe onu yapamıyor. Saha içinde düzelmeyecek bir şey görmüyorum" dedi.

"Ligin kodlarını bilen değil yazan adam"

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin performansını ve Erol Bulut tartışmalarını değerlendiren Demirkol, "Şimdi burada maçın detayına gireriz de istiyorsanız, asıl ne yapılması lazım sorusu önemli. Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'u şuna ikna etmesi lazım. Kardeşim patron sensin. Mesut'u çıkarmak mı istiyorsun çıkar, Caner'i oynatmak istemiyor musun oynatma. İpleri artık ele al. Bugüne kadar kendisinin olmayan bir planla kısa yollar bularak zirvede kaldı. Bunu da tebrik etmek lazım. Fenerbahçe oynayabileceğinin yarısını oynayamadan bunu yaptı. Bu büyük bir avantaj aslında. Senin Teknik Direktörün adam gibi topla oynamadan liderlik aldı. Bir de bunun üzerine Erol Bulut’un ipleri ele aldığı, benim dediğim gibi olacak dediğini varsayarsak, Fenerbahçe için çıkış odur. Bunu yapmazsa, kısa yollara devam ederse, karşıdaki rakip çok kuvvetli. Ligin kodlarını biliyor değil, ligin kodlarını 20 yıldır yazıyor Fatih Terim. Onla mücadele etmek için onun kodlarıyla mücadele edemezsin. Kendi kodlarınla mücadele edebilirsin. O masaya oturduğun anda seni yener Fatih Terim. Kaybetmiyor var mı örneği? Geçen yıl kaybetti çok özel şartlarda bir de Beşiktaş’ın 100. yılında kaybetti. Kodları bilen değil, kodları yazan adam. Fatih terim futbolu Teknik Direktörlüğü bıraktıktan sonra Türkiye çalkalanacak. Çünkü yeni kodlar yazılması gerekecek. Şampiyon nasıl olunur kodlarının yeniden yazılması gerekecek. İyi olur kötü olur o ayrı. O yüzden Erol Bulut'un kendi metotlarını ortaya koyması lazım. Hak edenin sahada olması lazım. 30. dakikadan sonra Mesut hak etmiyordu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Aboubakarı yenikken oyundan çıkarıyor" ifadelerini kullandı.