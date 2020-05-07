Mehmet Demirkol: Fahrettin Koca 'sorumluluk federasyonda' diyorsa, ben TFF başkanı olsam ligi oynatmam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma hazırlığını değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması böyleyse (Sorumluluk federasyonda), ben federasyon başkanı olsam oynatmam. O sorumluluğu alamam" diye konuştu.

Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Süper Lig ve Koronavirüs gündemini değerlendirdi.



Mehmet Demirkol'un açıklamalarından satır başları şöyle...

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması böyleyse (Sorumluluk federasyonda), ben federasyon başkanı olsam oynatmam. O sorumluluğu alamam.



Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarındaki en önemli kelime, 'şimdilik'. Son derece temkinli bir açıklama olarak gördüm. İtiraz edebileceğim çok az şey var.



Bu dönemin adı aslında '1. deneme dönemi.' İlk dalga geldi, 'Acaba yeni normali yaşatabilir miyiz?' düşüncesi bu. Sadece biz yapmıyoruz bunu, Avrupa ve Amerika da yapıyor. Deniyorlar.'

"Böyle bir karar alacak olsam, herkesle konuşurum"

Ben böyle bir karar alacak olsam, herkesle oturur, konuşurum. Bütün teknik direktörlere sorarım. Profesyonel Futbolcular Derneği'ne, kulüplere, herkese, mümkün olduğunca çok insana sorarım. Hatta en başta da sağlıkçılara sorar, aldığım bilgiyi aktarırım. Doğru bilgi paylaşımıyla bir karara varırım.

Rıza Çalımbay gibi, şampiyonluk yarışı veren bir takımın teknik direktörü 'Bu iş olmaz.' diyorsa, burada problem olur tabii. Daha önceden konuşulmuştur diye düşünüyorum.



Rıza hoca bundan 1 ay evvel, 'Antalya'da hep beraber oynarız.' demişti. Bugün eğer bunu söylüyorsa, bunu bir çelişki olarak değil, oyunculardan aldığı geri dönüş olarak değerlendirmek gerekir. Demek ki oyuncular oynamak istemiyor.

"Belli ki futbol 1. deneme döneminin vitrini olarak gösterilecek"

Marmara Bölgesi'nde otobüsle gidilebilecek stadyumlarda ligi bitirmek daha doğru olurdu ancak tekrar ediyorum, belli ki futbol, '1. deneme dönemi'nin' bir vitrini olarak gösterilecek. Amaç o demek ki.



Bugün itibariyle, eğer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu: 'Arkadaşlar, bu iş artık belli bir şekilde kontrol altına alınmıştır, maç oynanabilir.' diyorsa, buna söylenecek bir şey yok. Aradan 50 gün geçti. Artık bildiğimiz birçok şey var, hala bilinmeyen birçok şey olmasına rağmen. O yüzden, o gün, 'Oynanmasın.' diyenlerin, bugün 'Oynansın.' demesi, bir çelişki değildir.

"En ufak bir anda kapılar kapanacak"

Tekrar ediyorum ve doğru anlamak gerektiğini düşünüyorum. 'Şimdilik oynamak istiyoruz.' dedi Nihat Özdemir. Bu, kolaylıkla ve hemen değiştirilebilecek bir karar. '12'sinde başlıyoruz, bu iş bitmiştir, hadi toparlanın.' demiyor.



En ufak bir anda tekrar kapılar kapanacak, böyle bakmak lazım. 'Eyvah, lig başlayacak, her şey birbirine girecek.', böyle bir kesinlik yok. '1. deneme dönemi' bunun adı."