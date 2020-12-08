Mehmet Demirkol'dan T24'teki yazıya yanıt ve eleştiri

Socrates Dergi yorumcusu ve spor yazarı Mehmet Demirkol, T24 Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Umut Ozan Darıcı'nın 'Mehmet Demirkol'un beyhude Hande Sümertaş çırpınışı' başlıklı yazısına yanıt verdi. Demirkol, açıklamasında "Hande Sümertaş konusuna 3 ayrı programda 3 kez değindim ve üçünde de yayınlara müdahale edemeyeceği bir pozisyonda çalıştığını, bu eleştirilerin saçmalık olduğunu söyledim. Bu konuya değinme sebebim ise o günlerde taraftarların başlattığı boykot kampanyasıydı. Aslında bu, haftalar öncesinde başlamıştı. Ama yine de siz bu işi başlatanın ben olduğumu iddia ediyorsunuz. Herhalde gözünüzden kaçmış… Evet sonra bahsettiğiniz eleştiriyi yaptım. Ki bugün de arkasındayım" ifadeleriyle yazıya ilişkin görüşünü dile getirdi.

Mehmet Demirkol'un "Tekzip" notuyla T24'e gönderdiği açıklamayı aynen yayımlıyoruz:

"Kuşkusuz ki beni eleştirmek hakkınız. Ancak bu eleştirinin gerçeklere dayanması lazım.

Bu yazıda değindiğiniz 'gerçek'lerin hiçbirisi gerçek değil.

Şu sebeple:

Bu konuya 3 ayrı programda 3 kez değindim. Ve üçünde de Hande Sümertaş'ın yayınlara müdahale edemeyeceği bir pozisyonda çalıştığını, bu eleştirilerin saçmalık olduğunu söyledim. Hatta yazınızda aldığınız paragrafın bir önceki cümlesi şu şekilde:

'Hande Sümertaş'ın görevi yayın ve tekrarla alakalı değil…'

Ancak en hikmetse gözünüzden kaçmış…

Bu konuya değinme sebebim ise o günlerde taraftarların başlattığı boykot kampanyasıydı. Aslında bu haftalar öncesinde başlamıştı. Ama yine de siz bu işi başlatanın ben olduğumu iddia ediyorsunuz. Herhalde gözünüzden kaçmış…

Evet sonra bahsettiğiniz eleştiriyi yaptım. Ki bugün de arkasındayım.

Zor değil. Açıp youtube'dan programları bulabilirsiniz. Hepsi hala yayında…

Nihat Özdemir ve Rıdvan Dilmen'i eleştirmeme karşılaştırması ise sizin bileceğiniz bir iş tabii.

Ve tabii ki yine gerçek değil.

Ben her fırsatta futbol yönetimini eleştiriyorum. Özdemir tek aday olduğunda da bunun bir seçim olmadığını söyledim.

Öte yandan Nihat Bey'e itirazsız oy verenler Galatasaray yönetimi... Tabii diğer kulüpler gibi… Bir dahaki seçimde yine verecekler.

Benim başkan adayım ise başından beri Hamit Altıntop'tu. Bunu açıkça ilan ettim. İlgili tweet duruyor. TV programları da. Bu da gözünüzde kaçmış herhalde…

Diğer isim ise benim ilgi alanımda değil. Ancak Serdar Tatlı için durum farklı. Futbol camiasında kime sorsanız birisinin güdümüne en son girecek isimlerin başında onun geldiğini bilirdiniz. Serdar Hoca sahada ve saha dışında güvenilirliğinden kimsenin şüphesi olmayan biridir. Bunu öğrenmek zor değil. Kimse sorsanız söyler. Herhalde bu da kaçmış.

Halbuki bunları öğrenmek için çok çırpınmaya gerek yok.

Cinsiyetçilik göndermeleri ile ilgili çok açık cevabı ise kamuoyuna zaten yaptım. Bir daha değinmeye gerek yok. Öte yandan sizin yazınızda kullandığınız benzetmelerinize söyleyecek bir şey bulamıyorum!

İşte gerçekler bunlar.

Saygılarımla."