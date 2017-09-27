Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ın tecrübesi, Leipzig'in dinamizmini yendi

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın RB Leipzig'i 2-0 yenerek 2'de 2'yle yoluna devam ettiği karşılaşmanın ardından, "Tecrübe ve ustalık, dinamizm ve gençliği yendi" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların ilk 20 dakikadaki oyununa dikkati çeken Demirkol, takımın orta alanda savunmadaki konumlanımının başarısına da vurgu yaptı.

Mehmet Demirol'un 27 Eylül 2017'de Fanatik'te "Tecrübe dinamizmi yendi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş’ın ilk 20 dakikadaki oyunu 10 üzerinden 10’luk. Özellikle Babel ve Cenk’in. Leipzig için savunması zor bir oyun oldu bu. Buna orta saha ve savunmanın çok doğru durması da eklendi. Leipzig’in çıkış kanallarını tamamen kapattılar. Böylece akın sürekliliği sağlandı. Yarı sahadan çıkarmadılar. Topu geri kazanma konusunda yakalanan hız inanılmazdı. Leipzig orta sahası üretemedi. Üretemeyince de Keita 6 faul yaptı.

Duvara çarpıp döndüler

Sonra Beşiktaş merkezini geri alınca bu kez dinamizm maçı devraldı. Leipzig daha çok merkezi kullanan bir takım. Oyunu aldılar ve merkezden yüklenmeye başladılar. Oyunu geniş alana yayamadılar. Ya da bunu istemediler. Zira oyun kültürleri buna daha yakın. Oyun Beşiktaş yarı alanına yıkıldı 20 dakika boyunca. Ama kenarlara oyunu yayamamaları Beşiktaş’ın işine yaradı. Pozisyon bulamadılar. Duvara çarpıp döndüler sürekli. Yani dinamizm oyunu aldı ama tecrübe ve plan skoru vermedi. İkinci çıkışta da gol geldi.

Fabri direnç noktasıydı

İkinci yarıda bu kez Leipzig geniş alanda çizgiden çizgiye oyunu genişletince iş değişti. Beşiktaş savunması da genişlemek zorunda kalınca pozisyonlara geldi. Fabri direnç noktası oldu neyseki. 2 pozisyonda. Baskı bunaltıcıydı. Şenol Güneş önce Necip’i sağa sonra da Tolga’yı merkeze alınca oyunda kısa süreli olsa da bir denge sağlandı. Baskıda zirve ama bunu taçlandıracak yetenek seviyesinde hamdılar. Neyse ki korkunç kötü şutlar çektiler. İlginç bir zafer oldu. Mükemmel başladı. Yıpratıcı bitti. Tecrübe ve ustalık, dinamizm ve gençliği yendi.