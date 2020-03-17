Mehmet Demirkol: Bana spor yasak, Muslera mecbur; böyle bir şey olabilir mi?

Fanatik gazetesi futbol yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) lig karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına devam edileceği kararını eleştirirken, "70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın ama git kulübeye otur; böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

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Bein Sports'da açıklamalarda bulunan Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim'in, Tamer Tuna'nın, Muslera'nın, Obi Mikel'in, Falcao'nun, birçok oyuncunun bu konudaki açıklamaları sonrası, hala ciddiye almamak, yani sektörün asıl unsurların fikirlerini ciddiye almamak da ilginç yani.

"Açıklamalar çelişkili. Bana spor yasak, Muslera mecbur. Sana spor yasak, Luiz Gustavo mecbur. Sen bunu Luiz Gustavo'ya nasıl anlatacaksın? Donk'a nasıl anlatacaksın?

"70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen git kulübeye otur diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?"