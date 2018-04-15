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Spor

Mehmet Demirkol: Aykut hocaya hepimiz haksızlık mı ediyoruz?

"Fenerbahçe'nin alan baskısının en yoğun şekilde sergilendiği dış saha oyunuydu"

15 Nisan 2018 14:23

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, dün oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Fanatik gazetesine yazan Demirkol, 'Ne yaptığını bilen Fenerbahçe' diyerek başladığı yazısında şunları kaleme aldı;

"Fenerbahçe’nin alan baskısının en yoğun şekilde sergilendiği dış saha oyunuydu. Hasan Ali ve özellikle Şener’le önlerindeki Dirar ve Aatif neredeyse önlü arkalı tandem oynuyor gibiydiler. Kimin önde kimin arkada oynadığını zaman zaman fark etmek zor oldu. Soldado’nun hareketli sürekli, boşa kaçan oyunu öndeki pas opsiyonu ve kalitesini artırdı. Bir golcü sürekli çerçevenin karşısında olmak ister ama o oyunu açacak işleri yapmak için kenarlara gitti, stoperleri peşinden sürükledi ve alan açtı. Fenerbahçe, bulduğu gollerde ve net pozisyonlarda onun bu alçak gönüllü oyunun rolü büyük. O çıktıktan sonra oyun kalite olarak 10’da biri seviyesine indi diyebiliriz. Kanarya, Bifouma’nın topla buluştuğu hemen her pozisyonda Fenerbahçe savunmasını geçmesi dışında sezonun en ne yaptığını bilen oyunlarından birini oynadı. 

Fenerbahçe ligin en çok gol atan 2. takımı ve benim de sıyrılamadığım genel algı Aykut Kocaman’ın (dün değil ama) sezon boyunca hücum planının olmadığı yönünde. Hocaya hepimiz haksızlık mı ediyoruz?

Roberto Soldado, hemen her pozisyonda doğru yere hareketlendi. Doğru pası verdi. Santrfor egoistliğinden tamamen sıyrılmış bir derviş gibiydi. Bir santrforun bu kadar egozimden uzak bu kadar alçak gönüllü bir oyun oynaması az rastlanır bir şeydir.

Bifouma, elini kolunu sallayarak her şartta Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Son vuruş ve pasları yapmadan görüntüyü durdurup seyrettirseniz dünya yüzündeki kulüplerin çoğuna yüksek fiyata pazarlamanız mümkün olabilir. Ama son vuruş ve paslarda kalite her seferinde yerlerdeydi."

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