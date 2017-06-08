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Spor

Mehmet Demirkol: Arda bugün umreye gidecek, döndüğünde her şeyi anlatmalı

"İletişimi koparması kariyerine zarar verir, kulüp bağlantısı olmadan herkesin sevdiği bir adamken buraya geldi"

08 Haziran 2017 15:54

Fanatik gazetesi yazarı ve NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan’ın bugün umreye gideceğini ve döndüğünde açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Demirkol, Arda Turan için “İletişimi koparması kendi kariyeri açısından zarar verir. Hiçbir kulüp bağlantısı olmadan herkesin sevdiği bir adam olmaktan buraya gelmek yazık” ifadesini kullandı.
Arda Turan'ın Milli Takım’ı bırakmaya basın toplantısındaki protesto sırasında karar verdiği iddialarına ilişkin olarak da Demirkol, “Basın toplantısı başlamadan 20 dakika önce gazeteye ve televizyona Milli Takım’ı bırakacağını söyledim. Ben bunu biliyorsam Arda basın toplantısında bu kararı vermemiştir” yorumunu yaptı.

 

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