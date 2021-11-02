Mehmet Demirkol: Ali Koç bugünkü yönetim tarzını kongre üyelerine anlatmış olsa başkan seçilir miydi; kötü bir Aziz Yıldırım taklidine dönüştü iş

Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim tarzını eleştirerek "Ali Koç bugünkü yönetim tarzını Aziz Yıldırım'a karşı kongrede üyelere anlatmış olsa, 'Böyle yöneteceğim kulübü' demiş olsa seçilir miydi? 'Kötü bir Aziz yıldırım taklidi olacağım' demektir bu. Hakikaten ktötü bir Aziz Yıldırım taklidine dönüştü iş. O yüzden fabrika ayarlarına dönerse, seçilmesini sağlayan formatın içine geri dönerse sorun yok" ifadelerini kullandı.

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Mehmet Demirkol'la Karşı Karşıya" programında Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yönetim tarzını değerlendiren Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe’de Cocu hatalı gitti, Koeman hatalı gitti, Ersun Yanal hayatta gelemezdi gitti, Erol Bulut gitti. Emre Belözoğlu bütün direksiyon ondayken gitti. Arada Comolli de gitti. Ben sana söyleyeyim; Aykut Kocaman gelecek. Başka bir adres yok yani. Aykut Kocaman değil, Guardiola’yı getirsen bu psikolojiyle bu yönetsel tavırlarla hiçbir şey olmaz. Emre Belözoğlu neden teknik direktör oldu, neden ayrıldı? Sebep ne? Fenerbahçe 1 maçta şampiyonluk kaçırdı, Sivas maçını kazansa Sivasspor maçından sonra yaşananlar olmayacaktı muhtemelen. Çünkü ayrılma sebebinin oradaki karışıklık olduğu söyleniyor. O kadrodan baya bir adam da gitti. Gökhan, Caner, Volkan, Ozan gitti. O Sivasspor maçını kazanamayan kadro tasviye edildi yönetim tarafından" ifadelerini kullandı.

"Kötü bir Aziz Yıldırım taklidi"

Ali Koç'un kulübü yönetme tarzını eleştiren Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç bugünkü yönetim tarzını Aziz Yıldırım'a karşı kongrede üyelere anlatmış olsa, 'Böyle yöneteceğim kulübü' demiş olsa seçilir miydi? 'Kötü bir Aziz yıldırım taklidi olacağım' demektir bu. Şimdi Aziz Yıldırım kızar buna. Bir kere kötü bir Mahmut Uslu taklidi dedim, Mahmut Uslu aradı 'Yahu Mehmet bey biz böyle miydik' diye. Hakikaten kötü bir Aziz Yıldırım taklidine dönüştü iş. O yüzden fabrika ayarlarına dönerse, seçilmesini sağlayan formatın içine geri dönerse sorun yok."