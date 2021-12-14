Mehmet Demirkol: 1 Ocak itibarıyla Bilic’in Fenerbahçe’de göreve başlayacağını düşünüyorum

Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile vedalaşıldığının açıklanacağını ve 1 Ocak itibarıyla takımın başına Slaven Bilic'in getirileceğini düşündüğünü belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Pereira eleştirilerin hedefindeki isim olurken, Portekizli teknik direktörün görevden alınacağı gelen haberler arasındaydı.

Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Mehmet Demirkol'la Karşı Karşıya" programında, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in olacağını düşündüğünü açıkladı. Demirkol, "Bana gelen 6 aylık bilgiler üzerine kurduğum analiz şu; ben 1 Ocak itibarıyla Bilic’in Fenerbahçe’de göreve başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ın teklifini de reddettiğini duydum. Yanılmıyorsa, yanılıyor olabilirim bazen kaynaklarımız bizi yanıltıyor. Pereira öncesinde de Bilic’le anlaşmıştı Fenerbahçe. Anlaşmıştı ama Bilic Çin’deki kontratından çıkamadı. 31 Aralık itibarıyla kontratı bitiyor" diye konuştu.

"Ali Koç seçilince, Fenerbahçe camiası 'Koç ailesi'ne girdiğini zannetti"

"Oyuncularla teknik direktör arasında bağlar kopmuş" diyen Demirkol, şunları kaydetti:

"Geriye Fenerbahçe’de Ali Koç otorite kalıyor ve Ali Koç için de çanlar artık çalıyor. Millet o tarafa da döndü. 'Başkan biz seni neden seçtik, olan biten işe bak' demeye başladı insanlar. Ali Koç, Ali Koç olmasa, şu ana kadar olmazdı. Baştan da söyledim, Ali Koç seçildiği zaman Fenerbahçe camiası toptan 'Koç ailesi'ne girdiğini zannetti. O his hala kaybolmadı. Ellerindeki en büyük yıldız Mesut’la birlikte Ali Koç, o bir dev, sanayi devi. Ne kadar kötü gitse de işler kolay kolay da değişmez. Çok ciddi bir aday çıkması lazım. Dolayısıyla bir şeyi değiştirmesi lazım. Oyuncularla Teknik direktör arasındaki bağlantıda onu sağlıklı kılabilecek oradaki otoritenin kim olduğunu gösterecek bir yer yok"