-MEHMET DADAK'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Mehmet Dadak'ın cenazesi toprağa verildi. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide düzenlenen törene, Dadak'ın eşi Gülten Dadak, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan yardımcıları Hakkı Suha Okay, Umut Oran ve Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı milletvekilleri ile RTÜK Başkan Vekili İlhan Yerlikaya ve üst kurul üyeleri katıldı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri, tören öncesinde Dadak'ın ailesine taziyelerini iletti. Mehmet Dadak'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin alanına Baykal da geldi. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu, tören çıkışında gazetecilerin soru sormak istemesi üzerine, ''Burada olmaz'' diyerek, MYK toplantısına katılmak üzere camiden ayrıldı.