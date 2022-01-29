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Koronavirüs

Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanı Koca’nın 'endişelenmeyin' açıklamasına tepki: Ciddi sonuçlar doğurabilir

“Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum”

29 Ocak 2022 22:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum” açıklaması yaptı. Koca, vaka sayısındaki rekora rağmen, "Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" dedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koca'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "‘Endişeye gerek yok, virus eski gücünde değil’ şeklinde açıklamalar ve önlemlerin kaldırılması ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

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