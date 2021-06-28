Mehmet Ceyhan’dan aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama

Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhan’ın açıklamaları şöyle:

"Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.

Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac’ın aşısını önermeyiniz.

40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.

Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler."