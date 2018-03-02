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"Mehmet Cengiz'in 425 milyon liralık borcu silindi, 81 yaşındaki kadın, su borcunu ödeyemediği için gözaltına alındı"

Cengiz'in vergi borcunun silindiği, dönemin Maliye Bakanı tarafından doğrulanmıştı

02 Mart 2018 15:37

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda “Miletin a…. koyacağız” dediği iddia edilen iş insanı Mehmet Cengiz’in 425 milyon liralık vergi borcunun silinmesi yeniden gündeme geldi. Adana'da 81 yaşındaki bir kadının su sayacındaki mührü kaldırıp suyu kullandığı için gözaltına alındığını hatırlatan Twitter'da bir kullanıcı iki olayı birleştirerek yeni bir tweet attı.

Twitter'da "Kaç Saat Oldu?" ismiyle tweet atan kullanıcı, "Milletin A...k diyen işadamı Mehmet Cengiz'in, 425 milyon TL'lik borcu silineli 2 yıl, su borcunu ödemediği için 81 yaşındaki kadın gözaltına alınalı birkaç saat oldu" dedi.

Cengiz’in vergi borcunun silindiği, dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından doğrulanmıştı.

Adana'da 81 yaşındaki kadın su sayacındaki mührü kaldırıp suyu kullandı. Fark edildikten sonra gözaltına alınan kadına, mahkeme 3 bin lira para cezası verip serbest bıraktı.

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