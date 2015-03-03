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Mehmet Cengiz’den kazandığı tazminatla tuvalet yaptıracak

Eski AKP milletvekili Süleyman Sarıbaş, millete küfür ettiği gerekçesiyle işadamı Mehmet Cengiz'e açtığı tazminat davasını kazandı

İşadamı Mehmet Cengiz

03 Mart 2015 18:25

Eski milletvekili ve avukat Süleyman Sarıbaş, "Bu milletin a...a koyacağız" diyen işadamı Mehmet Cengiz'den kazandığı 8 bin TL'lik tazminatla tuvalet ve camiye abdest alma yeri yaptıracağını söyledi.

AKP eski milletvekili ve avukat Sarıbaş, internette yer alan ses kayıtlarında millete küfür ettiği gerekçesi ile iş adamı Mehmet Cengiz’e 10 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın ilk durulmasında ses kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Davanın ikinci duruşmasında bilirkişi raporunu taraflara tebliğ eden mahkeme davanın kısmen reddi ve kısmen kabulüne karar vererek iş adamı Mehmet Cengiz’in 8 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Sarıbaş konu ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) açıklamalarda bulundu. Ses kayıtlarının aleni hale gelmesinden sonra davayı açtığını belirten Sarıbaş, ses kaydında millete hakaret olduğunu ve bu hakareti kendisine yapılmış addettiğini vurguladı. 

 

'Daha önce verilen takipsizlik kararı kesin karar değildir'

 

Daha önce Cengiz’in bu sözüne verilmiş olan takipsizlik kararı olduğunu kaydeden Sarıbaş, “Cumhuriyet savcısı daha önce bu sözlerle ilgili ceza hukuk yönünden takipsizlik vermişti. Tazminat hukuku kişilik haklarına saldırı yönünden bakar. Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlikte kesin takipsizlik değildir. Kamu hukuku adına dava açmıyorum demektir. Herkes bu kararı gösterip dava açabilir. 76 milyon vatandaşın hepsine hakaret edilmiştir. Milletin verdiği vergilerle ihaleler alacaksın, havuzlara para yatıracaksın. Sonra millete verip veriştireceksin” şeklinde konuştu.

 

'Bu paranın içine etsinler diye o tür yerlere harcamak lazım'

 

Kazandığı manevi tazminat davası köyüne harcayacağını belirten Sarıbaş şunları dile getirdi: “Aralık ayında kendi köyümün camisine gitmiştim. Abdest alma yeri ve tuvaleti çok kötü durumdaydı. İmamı ve köylüleri çağırdım. Yaz gelsin burayı yaptıracağım dedim. Evvel ki gün de projesi hazırlandı. Böylesinin parasını o tür yerlere harcamak lazım. Millet, o tür yerlerde bu paranın içine etsinler diye o tür yerlere harcamak lazım. Ben de oraya harcayacağım.” 

Sarıbaş ayrıca, bu kararla birlikte Türkiye ’de hala hukukun var olduğunu ve Türkiye’nin hukuk devleti olma yolunda ne kadar zedelenirse zedelensin, hukuk devleti olma yolunda devam ettiğini dile getirdi.
 

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