Mehmet Cengiz'den Cumhuriyet'e: O kuleleri sokacağım size, adamı katil etmeyin!

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında internete sızdırılan ses kayıtlarında, "Milletin a... koyacağız" diyen Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz, Cumhuriyet'e "Adamı katil etmeyin" diyerek ölüm tehdidi savurdu.
Panama skandalını ortaya çıkaran gazeteci konsorsiyumunun, Cumhuriyet'le paylaştığı belgelerin ilk bölümü yakında Cumhuriyet'te yayımlanacak. Bu isimler arasında yer alan Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz bugün Cumhuriyet Gazetesi'ni telefonla arayıp, "Adamı katil etmeyin" diyerek tehdit etti. Dün saat 14.15 sıralarında, Cumhuriyet'in İstanbul'daki merkez binasını arayan telefondaki ses, Mehmet Cengiz'in bizzat görüşmek istediğini belirterek telefonu Mehmet Cengiz'e bağladı.
"Sizinle savaşacağım, adamı katil etmeyin!"
"Manşete koymuşsunuz fotoğrafımı sizde utanma yok mu?" diyerek sözlerine başlayan Cengiz, "Sizinle savaşacağım. O kuleleri sokacağım size" ifadelerini kullanıp, "P****enk herifler. Adamı katil etmeyin" sözleriyle tehditler savurdu. Cengiz, hakaretlerinden sonra telefonu kapattı.