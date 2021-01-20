“Mehmet Cengiz’in özel jetini Fettah Tamince aldı” iddiası

Türkiye’nin tanınan müteahhitlerinden Mehmet Cengiz’in uzun menzilli iş jeti Falcon 7X’ini Fettah Tamince’ye sattığı belirtildi. Cengiz’in 62 milyon dolara satın aldığı yeni uçağı Gulfstream 650’yi de gelecek ay teslim alacağı ifade ediliyor.

Sözcü’den Yusuf Demir imzalı habere göre, kamuoyunun yakından tanıdığı müteahhit Mehmet Cengiz, özel jetini yine tanınmış iş insanlarından Fettah Tamince'ye sattı. Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti, Tamince'nin sahip olduğu RIXOS'a sattı. Cengiz İnşaat'ın liste satış fiyatı 47 milyon dolar olan Falcon 6X değil, 65 milyon dolar olan Gulfstream G650 siparişi verdiği ortaya çıktı.

Cengiz Havacılık, hava taksi sektörüne 2008 yılında girdi. Cengiz'in ilk uçağı Dassault imalatı Falcon 2000LX oldu. Şirket 2018 yılındauzun menzilli üç motorlu Falcon 7X'i satın aldı. Mehmet Cengiz'in, Fettah Tamince'ye sattığı TC-CMC tescilli 7X, 23.38 metre uzunluğa ve 26,21 metre kanat açıklığına sahip. 41 ülkede 270'in üzerinde Falcon 7X hizmet veriyor. Geniş kabine sahip uçak standart olarak 14 yolcu kapasiteli. Saatte 953 kilometre hıza çıkabilen Falcon 7X, 15 bin 545 metre irtifadan uçabiliyor. İstanbul’dan kalktığında New York’a, doğuda ise Singapur'a doğrudan uçabiliyor. 7X'in standart donanımlı fiyatı yaklaşık 50 milyon dolar.