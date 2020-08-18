Mehmet Cengiz'in oteline 50 milyon lira 'teşvik', yüze 70 vergi indirimi

AKP iktidarı döneminde aldığı ihalelerle tartışılan Cengiz Holding, Rize’de açılışı yapılan Ricosta Otel için 49 milyon 630 bin lira “teşvik” almış. Teşvik belgesine göre Cengiz Holding, KDV istisnası ve yüzde 70 vergi indiriminin yanı sıra 6 yıl boyunca da sigorta primi işveren desteğinden yararlanacak.

AKP’ye yakın iş insanlarından olan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e ait 5 yıldızlık Ricosta Otel, Rize’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle geçtiğimiz hafta sonu açılmıştı.

138 oda, 300 yatak kapasiteli otelin 160 milyon lira yatırım ile gerçekleştiğini söyleyen Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otel ile bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracaklarını belirterek, “Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız” demişti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, devlet otele maliyetinin yaklaşık üçte biri oranında “katkı” yaptı. 29 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, o yıl ekim ayında 9’u komple yeni otel yatırımı, 3’ü de renovasyon olmak üzere 12 turizm projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. En büyük yatırım teşvik belgesini alan yatırım ise 49 milyon 630 bin lira ile Cengiz İnşaat’ın oldu.