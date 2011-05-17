-MEHMET ÇAĞLAR WMO SEKRETERLİĞİNE ADAY ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürü Mehmet Çağlar, dün başlayan ve 3 Haziran 2011 tarihine kadar sürecek Dünya Meteoroloji Kongresinde, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreterliğine aday oldu. DMİ, kurucu ve aktif üyesi olduğu WMO bünyesinde yer alan 8 adet teknik komisyon ve ilgili çalışma gruplarında faal olarak yer alıyor. DMİ, gözlem sistemleri, hava tahmini, erken uyarı sistemleri, iklim ve iklim değişikliği, zirai meteoroloji, yenilenebilir enerji kaynakları, uzaktan algılama konularında gerçekleştirilen çalışmalara da aktif olarak katılıyor. WMO'nun Bölgesel İklim Merkezleri pilot çalışması kapsamında, Avrupa Bölgesi Doğu Akdeniz Alt Bölgesel İklim Merkezi olan Türk Meteoroloji Teşkilatı, son yıllarda önem kazanan küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu arada, 2000 yılından beri, WMO tarafından tanınan 23 Bölgesel Eğitim Merkezinden biri olup bugüne kadar 50 uluslararası kurs düzenleyen ve bu kurslar vasıtasıyla 100'ü aşkın değişik ülkeden 450 kadar katılımcıya eğitim veren DMİ, WMO tarafından desteklenen Ani Taşkın Kılavuz Sistemleri projesi kapsamında, Ani Taşkın Kılavuz Sistemleri Karadeniz ve Orta Doğu Bölgesel Merkezi oldu. Ayrıca, DMİ bünyesindeki Kalibrasyon Laboratuarı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kalibrasyon Merkezi olarak tanındı. Çağlar, seçilirse Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri unvanını elde eden ilk Türk olacak. Aynı zamanda Balkanlar, Karadeniz, Asya ve Orta Doğu'yu kapsayan bu coğrafyadan seçilen ilk Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri olacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ve WMO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Çağlar, birçok Meteorolojik ve Hidrolojik çalışma ile Ulusal ve Uluslararası organizasyon ve projeyi başarıyla yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkıyor.