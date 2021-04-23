Mehmet Boynukalın'ın "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun açılmış, kurbanlar kesilmişti" mesajına eski AKP'li vekilden tepki

Eski AKP Milletvekili Halide Özen İncekara, Ayasofya Başimamlığı görevinden istifa eden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. İncekara, Boynukalın'a "Yorumları, Niye kapadınız hocam..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle" mesajını yayımladı.

"Kurban kesmek mesela?"

AK Partili Halide Özen İncekara ise Boynukalın'a karşı çıkarak "Yorumları, Niye kapadınız hocam.. İslâmî esaslara uygun derken,bu esaslar nerede yazıyor.. Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. Bunları bir esasa bağlaşmamıştım" mesajını paylaştı.