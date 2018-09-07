Mehmet Besimoğlu, 5 yıl boyunca Rumlara casusluk yapmış

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu (70), 5 yıl boyunca Rumlara çalıştığını itiraf etti.

Gazimağusa\'da askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalanan Mehmet Besimoğlu, polise 5 sayfalık gönüllü ifade verdi. Besimoğlu ifadesinde Gazimağusa\'daki askeri birliklerin ve kiliselerin fotoğraflarını 200 ile 300 euro karşılığında çektiğini itiraf etti. 250\'ye yakın fotoğraf çektiği belirlenen Besimoğlu mahkemeye çıkarıldı. Rumlara casuslukla suçlanan Mehmet Besimoğlu, ifadesinde Rum ajan ile de nasıl tanıştığını da anlattı. Rum ajanın İngiliz üsler bölgesinde bir işlemine yardımcı olduğunu belirten Besimoğlu, \"Bu şahıs benden askeri birliklerin fotoğraflarını çekmemi istedi, ben de kabul ettim\" dedi. Çektiği fotoğrafları USP içerisinde hazırladığını anlatan Besimoğlu, \"Her iki üç ayda bir, fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum\'dan da boş hafıza kartı alıyordum\" dedi. Rum ajana fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200 ile 300 Euro para aldığını ifade eden Besimoğlu, yaptığından dolayı pişman olduğunu belirtti. Besimoğlu, \"11 gündür tutukluyum. Tutukluluğa daha fazla dayanamayacağım. Hastayım. Hastaneye yatmak istiyorum\" dedi.

Mahkemeye bilgi veren polis memuru Löğmen Yücetürk, Besimoğlu\'nun 5 yıl içerisinde 18 farklı tarihte askeri birliklerin, askerlerin, askeri araçların ve kiliselerin fotoğraflarını çektiğini anlattı.

Yargıç Murat Soytaç, işlenen suçun vahametine vurgu yaptı ve şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Mehmet Besimoğlu, doktor kontrolünden geçirilecek.

RUM AJAN BELİRLENDİ

Bu arada, Besimoğlu\'nun üzerinde çıkan Rum hattının incelemesi de sürüyor. Rum ajanın adına ve numarasına ulaşan KKTC güvenlik birimleri; Besimoğlu\'nun evlerinde yapılan aramalarda el konulan birçok cep telefonu, dijital fotoğraf makineleri ve İpad üzerinde de detaylı şekilde araştırma yapıyor.



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