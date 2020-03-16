Mehmet Bekaroğlu'dan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni'ne: Yapma Mustafa bey!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasının durdurulduğunu açıklaması polemik konusu oldu.
Milli Görüş çizgisine sahip Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Twitter hesabından toplum taşıma hizmeti "neden durdurulmuyor?" diye sordu.
Kurdaş "Türkiye'de cuma namazı ve camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı açıklandı. Vakit namazlarındaki cemaat kadar insanı bir araya getiren; - Belediye otobüs seferleri - Metrobüs seferleri, - İç hat uçak seferleri - Tren seferleri neden durdurulmuyor?" diye yazdı.