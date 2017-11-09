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Spor

Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, Basketbol Milli Takımı eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

09 Kasım 2017 13:18

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, Basketbol Milli Takımı eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Baturalp, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu\'ndan (TBF) yapılan açıklamada, \"Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp\'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp\'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah\'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz\" ifadelerine yer verildi. 
FENERBAHÇE: \"KEDERLİ AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi de olan Mehmet Baturalp için sarı-lacivertli kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı. Fenerbahçe\'nin internet sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: \"Türk Basketbolu ve Kulübümüzün efsane isimlerinden, Kulübümüzün 1242 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın eski kaptanlarından, eski milli basketbolcu, milli takımın eski antrenörlerinden ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Baturalp\'in, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.\"

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