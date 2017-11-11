Mehmet Baturalp defnedildi

81 yaşında vefat eden, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Mehmet Baturalp için önce sarı-lacivertli kulübün Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Spor camiasından bir çok ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Baturalp Karacaahmet Mezarlğı'na defnedildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende konuşma yapan sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, şu sözleri söyledi:

"Fenerbahçe'nin ve basketbolun önemli bir ağabeyi aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüm. Yardımcısı olarak milli takımda antrenörlük yaptığım zaman kendisinden çok önemli şeyler öğrendim. Hem ağabeyliği hem de antrenörlüğüyle çok önemli bir insandı. Ailesine, Fenerbahçelilere ve basketbol camiasına başsağlığı diliyorum. İnşallah gittiği yerde huzurlu olur. Yaptıklarıyla basketbola çok şeyler veren, 80 küsur yaşında TÜBAD Başkanlığı yapan ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun"

Karacaahmet'e defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Mehmet Baturalp'in cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Baturalp'in cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TÜBAD yöneticileri, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Murat Özaydınlı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başantrenörlerden Aydın Örs, Oktay Mahmuti, Murat Didin, Hakan Yavuz, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim, Baturalp'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Baturalp’in kariyeri

İstanbul'da 1936 yılında dünyaya gelen ve basketbol kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Mehmet Baturalp, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de birçok kupa kazandı.

A Milli Basketbol Takımı'nda 71 maça çıkan Baturalp, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, İTÜ, Eczacıbaşı ve Paşabahçe'de antrenörlük yaptı.

Antrenör olarak da birçok başarıya imza atan Mehmet Baturalp, uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.