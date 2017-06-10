Mehmet Barlas'tan 'TRT' eleştirisi: Suudi kafası dünyada yalnız değil!

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Suudi Arabistan hükümetinin Al Jazeera TV'ye getirdiği "izleme yasağı"nı eleştirdi. Barlas, "Bir de TRT'nin Müzik kanalında bir kadın ya da bir erkek şarkıcı, şarkının melodisine uyup oynamaya başlayınca kamera hemen sazlara dönmüyor mu? Yani Suudi kafası dünyada yalnız değil" diye yazdı.

Mehmet Barlas'ın "Suudi kafası dünyada yalnız değil" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Hep o kafa

Bu haberi okurken yıllar önce Tayland'ın başkenti Bangkok'da tanık olduğum bir sahneyi hatırladım. O dönemde Tayland'da yine askeri darbe olmuştu ve her köşe askerlerle doluydu. Kalacağım otelde odama gittim. Odadaki televizyonun üzerine yerleştirilmiş bir kartondaki Tayland harfleriyle ve İngilizce yazılmış uyarı dikkati çekiyordu.

Bu uyarıda özetle şunlar yazılıydı... "Otelimizdeki uydu sistemi sayesinde dünyadaki çeşitli televizyon kanallarını izleyebilirsiniz. Ancak yabancı kanallardan birini izlerken Tayland hükümeti aleyhinde bir yayınla karşılaşırsanız, bu yayını izlemeniz yasaktır."

Ağır para cezası

Suudi Arabistan'ın Turizm ve Milli Miraslar Başkanlığı son açıklamasında Turistik Oteller ve Konaklama Yerleri Yönetmeliği'ne göre işletmelerdeki uydudan televizyon yayınını alan sistemlerde öncelikle ülkenin resmi kanalları olması gerektiği, Suudi Arabistan, din ve ahlak karşıtı kanalların ise bulunamayacağı belirtilmiş. Bu şekilde işletmelerdeki uydu sisteminden Katar merkezli El-Cezire'ye ait tüm kanalların silinmesi gerektiği duyurulmuş. Açıklamada, kanalların kaldırılmaması durumunda her bir işletmeye 100 bin Suudi Arabistan riyali (26.6 bin dolar) para cezası kesileceği de hatırlatılmış.

El Cezire

1996 yılında yayın hayatına başlayan 2006'da İngilizce yayınlara da başlayan Katar'ın El Cezire'si, dünyadaki televizyon haberciliğinin örnek kanallarından birisidir. Özgür ve çok sesli bir kanaldır. Yani Suudi sisteminin sunduğu dünya görüşünün tehdidi sayılmaktadır. Mısır'daki Sisi darbesi sırasında Mursi'yi tutan yayınlar yaptığı için, El Cezire Mısır'da da kara listededir.

Suudi kafası

Bu çağda bir televizyon kanalını izlemenin yasak ilan edilmesi gerçekten anlamsızdır. Suudi rejimi cep telefonlarına bakmayı da yasak edebilir mi? Ama bu tür anlamsızlıklar bizde de yok mu? Örneğin bizim televizyon kanallarında filmleri izlerken sigara içenlerin ağızlarındaki sigaralarının bulutlanması komik değil mi? Adamın başından dumanlar çıkıyor ama dudaklarındaki sigara bulutlanmış. Bir de TRT'nin Müzik kanalında bir kadın ya da bir erkek şarkıcı, şarkının melodisine uyup oynamaya başlayınca kamera hemen sazlara dönmüyor mu? Yani Suudi kafası dünyada yalnız değil.