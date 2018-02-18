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Mehmet Barlas'ın, Altan kardeşler ve Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis yorumu: 'Amerika Öcalan'ı bize vermeseydi, idam cezası hâlâ geçerli olurdu' diyerek halimize şükrederiz!

Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak ve diğer 3 tutukluya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

18 Şubat 2018 17:10

Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin olarak, "Verilen müebbet hapis cezasının nasıl olsa Yargıtay'da yeniden değerlendirileceğini ümit ederken, 'Amerika Öcalan'ı bize vermeseydi, idam cezası hâlâ geçerli olurdu' diyerek halimize şükrederiz" dedi.

Mehemt Barlas'ın "Krizli, problemli, müzikli ve sinemalı bir yaşam..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Toplumların yaşamı çok boyutludur.

Askerlerimizin Afrin operasyonundaki adımlarını izlerken, bir yandan da Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın bize karşı ne tür yaklaşımlar sergileyeceklerini anlamaya çalışırız. Bu arada üç meslektaşımıza verilen müebbet hapis cezasının nasıl olsa Yargıtay'da yeniden değerlendirileceğini ümit ederken, "Amerika Öcalan'ı bize vermeseydi, idam cezası hâlâ geçerli olurdu" diyerek halimize şükrederiz.

 

 

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