T24 LogoT24 Logo
Politika

Mehmet Barlas: Türkiye için geri dönüşü olmayan nokta çoktan geçildi, Irak ve Suriye'ye döndürülemez

"Terörist bombaları ile kurdukları tuzaklarla unutturulması mümkün olmayan bir gerçek bu"

18 Aralık 2016 17:01

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, üst üste gelen terör saldırılarına ilişkin olarak, "Ortadoğulu komşularımızın vekalet savaşları ile parçalanmalarını, aynı inançtan olan insanların birbirlerini boğazlamalarını, tarihi kentlerin harabeye dönmesini izlerken, Türkiye için geri dönüşü olmayan noktanın çoktan geçildiğini daha açık ve seçik görmekteyiz" dedi. "Terörist bombaları ile ya da hainlerin kurdukları tuzaklarla unutturulması mümkün olmayan bir gerçek bu" diyen Barlas, "Türkiye'nin Irak'a ya da Suriye'ye döndürülmesi mümkün değil" ifadesini kullandı.

Barlas'ın Sabah'ta "Türkiye asla 1920’lere ve Sevr günlerine dönemez" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı günleri yaşıyoruz. Her terörist bombası, canını kaybedenlerin yakınlarına tarifsiz kederler bırakarak infilak ediyor. "İkinci Kurtuluş Savaşı" ya da "Milli Seferberlik" gibi kavramlar acıları yok etmiyor ama bu haince saldırılar karşısında, ulusal kararlılığımızı daha da pekiştiriyor.

Uçakla yapılan uzun yolculuklar için "Geri dönüşü olmayan nokta" diye bir kavram vardır. Bu yolculukta geri dönüşü olmayan nokta geçildiğinde artık ileri giderek hedeflenen noktaya ulaşmak şarttır. Çünkü artık uçağın yakıtı yola çıkılan noktaya geri dönmeye yeterli değildir.

Geri dönemeyiz 

Ülkeler için de "Geri dönüşü olmayan noktalar" vardır. Örneğin kimse Türkiye'nin 1920'lere geri dönmesini, Sevr Antlaşması'nın maddelerini hayata geçirmesini bekleyemez. Türkiye için Edirne'den Kars'a uzanan alanda yaşayan 80 milyon insan bölünmez bir bütünün parçalarıdır.
Ortadoğulu komşularımızın vekalet savaşları ile parçalanmalarını, aynı inançtan olan insanların birbirlerini boğazlamalarını, tarihi kentlerin harabeye dönmesini izlerken, Türkiye için geri dönüşü olmayan noktanın çoktan geçildiğini daha açık ve seçik görmekteyiz. Terörist bombaları ile ya da hainlerin kurdukları tuzaklarla unutturulması mümkün olmayan bir gerçek bu. Türkiye'nin Irak'a ya da Suriye'ye döndürülmesi mümkün değil.

Asla taviz yok 

Evet... Şimdi de Kayseri'de patlayan terörist bombasının sebep olduğu acıları milletçe yaşıyoruz. Ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerini yürekten paylaşıyoruz:

"-FETÖ, PYD, DEAŞ adı ne olursa olsun bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz sırtımızı milletimize yaslıyoruz. Ülkemizin bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz.Türkiye'nin büyümesine bu alçaklar engel olamaz. Hiç kimse yürüdüğümüz yoldan bizi döndüremez."

ETİKETLER

Mehmet BarlasterörsaldırılarTürkiyedöndürülemezIrak ve Suriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24