Mehmet Barlas: Tarafsız cumhuriyet başkanı balonu yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın gazetecilerden Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın seçim sonuçları açıklanmadan önce ve sonraki yorumları dikkat çekti.

17.55'te, seçim sonuçları açıklanmadan önce A Haber'e değerlendirmede bulunan Barlas, genel seçimlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve "diğerleri" arasında bir referanduma döndürüldüğünü savunarak, "Tarafsız cumhuriyet başkanı balonu yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, saat 20.00'de yeni bir değerlendirmede bulunan Barlas, AKP'nin uyguladığı "3 dönem" kuralının yanlış olduğunu söyleyerek, "Erdoğan’ın endişeleri gerçekmiş. AK Parti örgütü çok fazla hevesliymiş ki…" dedi.

Seçim öncesinde Barlas'tan Erdoğan'a:

Çok tatlısınız, bal gibisiniz

Barlas, seçimlerden önce gerçekleştirilen ATV-Ahaber ortak yayınında konuk ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sosyal medyada gündem olacak sözlerle övmüştü. Barlas, muhalefetin Cumhurbaşkanı olarak seçim sürecindeki tavrını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı Erdoğan için, "Bal gibi adamsınız, çok sıcak kanlısınız, çok insancılsınız, çok başarılısınız" ifadelerini kullanmıştı. Barlas, programı, Erdoğan'a hitaben dile getirdiği, "Size başarılar diliyorum... Zaten çok başarılısınız" sözleriyle kapatmıştı.

'Balon yıkıldı'

Barlas'ın seçim sonuçları açıklanmadan önce yaptığı değerlendirmeler ise şu şekilde oldu:

''Seçim bir nevi Tayyip Erdoğan ile diğerlerinin arasında bir referanduma dönüştü. Tarafsız cumhuriyet başkanı balonu yıkıldı. Süleyman Demirel çoğunluğa sahip olan Çiller'e görev vermek yerine azınlıktaki Mesut Yılmaz'a niye görev verdi? Cumhurbaşkanları tarafsız değildir. Atatürk de değildi. 1960'larda Kürt kelimesini ağzımıza alamazdık. Sınırı geçince vardı, Türkiye'de yoktu. Anayasa Mahkemesi sürekli partileri kapatırdı. Erdoğan'ın reformları sayesinde Anayasa değişikliği yapıldı. Bu seçimde 'baraj aşılmazsa dağa çıkarız' gibi laflar söyleniyor. Çok anlamsız. Diğer partiler de barajın altında kaldı, hiçbiri böyle bir şey söylemedi. Dağa çıkarız demek PKK ile silah sıkarız olarak yorumlandı. 7 Haziran dönüm noktası. Bu laflar geride kaldı.''

'Üç dönem kuralı yanlışmış'

ATV yazarı, sonuçların yaklaşık olarak belli olmasıyla birlikte saat 20:00'de yaptığı açıklamada da koalisyon ihtimalinden bahsetti ve üç dönem kuralının yanlış olduğunu vurguladı. Barlas'ın son açıklaması şöyle oldu:

''12 yıl, 13 yıl iktidardan sonra Ak Parti hala Türkiye’nin en büyük partisi. Böyle bir seçim sistemi olmaz. Çok partili bir seçimde bir parti tek başına yüzde 40’ın üstünde oy aldığı zaman o parti iktidar olur. Ama seçim sistemi barajıyla o kadar düzeltilmeye muhtaç ki bundan… Milletvekili dağılımı belli olduktan sonra ortaya koalisyon mu çıkacak tek parti mi belli değil. Kim kimle beraber olabilir. AK Parti’nin HDP’yle beraber olup süreci götürmeleri… Türkiye önümüzdeki 5 yılını huzur içinde geçirmeli. Koalisyon ihtimalleri çok konuşulacak. Tablo bize koalisyon ihtimalini gösteriyor… Yüzde 80 civarında açıldı sandıklar. Yüzde 49’du 2011 seçimlerinde. Erdoğan’ın endişeleri gerçekmiş. AK Parti örgütü çok fazla hevesliymiş ki… Bu üç dönem galiba yanlışmış. AK Parti’nin yerleşik kadroları yerlerini… Bunlar örgütle kaynaşamadılar. Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekmiş olmalı ki… Hep bu heyecan eksikliğinden şikayet etti. İktidar yıpranması olabilir. 10 yıl iktidar olunca yoruluyor. Birtakım tepkiler oluyor. Bir sorunu çözüyorsunuz 10 tane yenisi çıkıyor. Yine 1. parti.''