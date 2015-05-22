T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Bal gibi adamsınız, çok sıcak kanlısınız, çok insancılsınız, çok başarılısınız...

'Size başarılar diliyorum... Zaten çok başarılısınız'

22 Mayıs 2015 22:23

Hükümete en yakın gazetelerden Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, ATV-Ahaber ortak yayınında konuk ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Barlas, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı'ndaki tavrını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı Erdoğan'a "Bal gibi adamsınız, çok sıcak kanlısınız, çok insancılsınız, çok başarılısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  dün akşam ATV ve Ahaber ortak yayınında Mehmet Barlas'In sunduğu "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programına katıldı.

Barlas, program sırasında Erdoğan'a "Çok insancılsınız, çok sıcak kanlısınız, ailenize düşkünsünüz, birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız" dedi. Barlas'ın "Fakat meydanda çok sert oluyorsunuz, o siyasetin dili mi" sorusuna Erdoğan, "Meydanın dili o" yanıtını verdi. 

Barlas, programı, Erdoğan'a hitaben dile getirdiği, "Size başarılar diliyorum... Zaten çok başarılısınız" sözleriyle kapattı.

 

ETİKETLER

mehmet barlasa haberatvcumhurbaşkanıkatıldıözelaçıklamayorumsorubal gibisinizmeydanın dili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24