Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Bal gibi adamsınız, çok sıcak kanlısınız, çok insancılsınız, çok başarılısınız...

Hükümete en yakın gazetelerden Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, ATV-Ahaber ortak yayınında konuk ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Barlas, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı'ndaki tavrını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı Erdoğan'a "Bal gibi adamsınız, çok sıcak kanlısınız, çok insancılsınız, çok başarılısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ATV ve Ahaber ortak yayınında Mehmet Barlas'In sunduğu "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programına katıldı.

Barlas, program sırasında Erdoğan'a "Çok insancılsınız, çok sıcak kanlısınız, ailenize düşkünsünüz, birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız" dedi. Barlas'ın "Fakat meydanda çok sert oluyorsunuz, o siyasetin dili mi" sorusuna Erdoğan, "Meydanın dili o" yanıtını verdi.

Barlas, programı, Erdoğan'a hitaben dile getirdiği, "Size başarılar diliyorum... Zaten çok başarılısınız" sözleriyle kapattı.