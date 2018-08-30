Mehmet Barlas: Suriye konusunda ABD ile birlikte yanıldık

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin, Arap Baharı'yla Suriye'de Beşşar Esad'ın devrileceği öngörüsünün tutmadığını ve Türkiye'nin de bu konuda yanıldığını belirtti. "Türkiye olarak Hafız Esad rejiminin sona erdiği yanılgısına, ABD ile birlikte düşmüştük" diyen Barlas, "Bu yanılgının rüzgârında, Rusya'nın neden Esad'ın yanında yer aldığını da, İran'ın Esad'ın yanında yer almasının ne anlama geldiğini de tam tahlil edemedik" dedi.

Barlas, Türkiye'nin henüz Esad'ın toparlanmasının sonuçlarıyla ilgili de bir değerlendirme yapmadığını ifade etti.

Barlas'ın Sabah gazetesine "Şimdi yeni bir Suriye siyasetini oluşturma zamanıdır" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bugün tüm bölgeyi ve bu arada Türkiye'yi de derinine etkileyen gelişme, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın zor günleri geride bırakmış olması değil midir?

Esad'ın Suriye topraklarının bütünlüğünü sağlamak için İdlib'e dönük askeri hesaplara girmesi, sade bizim için değil, Amerika ve Rusya için de yeni hesapları gündeme getiriyor.

Yanılgılar

Günü gerçekçi biçimde değerlendirmek yerine kısa sürede geçerliliğini yitiren ezberlere dayalı siyaset oluşturanlara bir örnek ABD'dir. Arap Baharı rüzgârlarının Suriye'de de Esad'ı devireceğini hesap eden Amerika'nın bu tahmini yanlış çıkmıştır. Ancak Amerika bu yanlışta ısrar etmekte ve Esad'ın askeri harekâtına zaman zaman bomba ve füzelerle müdahale etmektedir. Bu müdahalelere gerekçe olarak da Esad'ın zehirli gaz kullandığı gösterilmektedir. Şimdi nüfusu sığınmalarla birlikte milyonları bulan İdlib de, bu senaryonun içinde gibi görünüyor...

Sonuçlar ortada

Bütün bu anlattıklarımın Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini görmemek mümkün değildir. Biz Türkiye olarak Hafız Esad rejiminin sona erdiği yanılgısına, ABD ile birlikte düşmüştük. Bu yanılgının rüzgârında, Rusya'nın neden Esad'ın yanında yer aldığını da, İran'ın Esad'ın yanında yer almasının ne anlama geldiğini de tam tahlil edemedik. Ve şimdi de Esad'ın artık bizim sınırlarımıza kadar dayanan toparlanmasının sonuçlarını henüz değerlendirmiş değiliz.



