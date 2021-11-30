Mehmet Barlas: Şu anda 28 milyon özel aracın Türk vatandaşları tarafından sahip olunduğu, eskiden rüyada bile görülemezdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'yi düşman olan ülkelerin başında ABD'nin geldiğini belirterek, "Ancak akla sığmayanlar sadece dış politikada değil. Mesela eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile tam 3 saat baş başa görüşmüş. Bu ikili acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka hangi konuyu görüşmüşlerdir?" diye yazdı.

Türkiye'nin tarihinde hiç görmediği başarıların bir kesim tarafından yok sayıldığını iddia eden Barlas, "Şu anda 28 milyon özel aracın Türk vatandaşları tarafından sahip olunduğu eskiden rüyada bile görülemezdi. Ya da Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi tesisler ancak masallara konu olurdu.

Şimdi bunların hepsi gerçek, ama bir kesime bakarsınız Türkiye'nin tek derdi Amerikan Doları'nın Türkiye'ye hâkim olması. Oysa biliyoruz ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, dolar basan matbaalara sahip olmasına rağmen kendisine sahip değil. Amerikan Başkanı olarak ilan edilen Biden'ın akıl sağlığı bile tartışmalı.

Bu yapısıyla Türkiye'yi hem askeri hem de finansal açıdan tehdit edebilmesi ne kadar mümkündür ki?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...