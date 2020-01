Mehmet Barlas: Sanki tam üye oluyorduk da Avrupalılar bizi durdurdu!

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etmesiyle ilgili olarak "Sanki tam üye oluyorduk da Avrupalılar bizi durdurdu" yorumunu yaptı. "Terörle mi yoksa müttefiklerimizin bizi hedef alan saçmalıkları ile mi uğraşacağız?" diyen Barlas, "Ama biliyoruz ki, geçmişte de buna benzer durumlarla çok karşılaştık ve hepsini aştık" ifadesini kullandı.

Mehmet Barlas'ın "Sanki tam üye oluyorduk da Avrupalılar bizi durdurdu!" başlığıyla yayımlanan (26 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Açıkçası işimiz kolay değil... Terörle mi yoksa müttefiklerimizin bizi hedef alan saçmalıkları ile mi uğraşacağız? Ama biliyoruz ki, geçmişte de buna benzer durumlarla çok karşılaştık ve hepsini aştık.

İnsan beyni aynı anda dünü ve bugünü birlikte algılayamadığı için bugün yaşananlar sanki ilk kez oluyormuş gibi telaşlanıyoruz. 50 yılı aşkın süre Avrupa Birliği kapısında bekletildikten sonra, Avrupa Parlamentosu "Türkiye ile müzakereler durdurulsun" diye karar alırsa bunu ciddiye alabilir misiniz?



Bugün git yarın gel

Hani adam işini halletmek için her gün bir devlet dairesine gidermiş ve her seferindegörevli memur ona "Bugün git, yarın gel" dermiş. Ama adam yılmamış ve her gün aynı daireye gidip aynı memurun karşısına çıkmayı sürdürmüş. Sonunda bir gün memur adama "Bugün git, gelecek yıl gel" demiş. Adam da "Gelecek yıl saat kaçta geleyim" diye sormuş ona...

İşte böyle bir durumla karşı karşıya değil miyiz? Düşünün ki Kıbrıs Rum kesimi bile AB üyesi olmuş...



Karınca beyni

Neyse... Bu gibi durumları anlamak kolay değil. Çünkü insan beyninin kapasitesi sınırlıdır. Türkiye ile sözde müttefiklerinin ilişkilerindeki çarpıklıkları anlayabilmek için karınca beynine sahip olmak gerekir. Çünkü cüssesine kıyasla en büyük beyne sahip olan canlı karıncadır. Karıncanın beyni vücudunun toplam ağırlığının yüzde 6'sını oluştur. Bu yüzde insana uyarlanınca, kafamızın şu andakinden üç kat daha büyük olması gerekirmiş.

Bir başka gerçek de insanların beyinlerinin sadece yüzde 3'ünü kullandıklarına ilişkindir. Zaten aynı anda beyindeki nöronların yüzde 3'ünden fazlası kullanılırsa, bu kullanılan nöronları yeniden programlamak için, beynin karşılayabileceğinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulurmuş.



Almanya merkezde

Özetle biz karıncalara göre küçük olan beynimizdeki nöronların yüzde 3'ünü kullanarak,hem bizi almayan hem de sanki alacakmış da şimdi öfkelendiği için üyelik müzakerelerini durdurma kararı alan AB ile ilişkilerimizin niteliğini anlamaya çalışıyoruz.

Bütün bu çarpık ilişkilerin merkezinde Almanya'nın olması ayrı bir mesele. Ama Alman tabiatındaki incelikleri bilince çok da şaşırmıyorsunuz. Kötü haberi alıştıra alıştıra vermek konusunda bambaşkadır Almanlar.



Alman inceliği

Er Hans'ın babası ölmüş... Albay, bölük komutanı olan Yüzbaşı Gerhard'ı çağırıp, er Hans'a babasının ölümünü alıştıra alıştıra söylemesi için emir vermiş. Yüzbaşı Gerhard er Hans'ın da aralarında bulunduğu bölüğü toplamış. "Hazır ol" komutu verdikten sonra "İçinizde son zamanda babası ölen var mı" diye sormuş. Kimseden ses çıkmayınca, "Er Hans, seni yalan söylemekten üç gün hapse mahkûm ediyorum" diye bağırmış.