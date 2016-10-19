Mehmet Barlas: Obama, FETÖ'nün 'Beyaz Saray' imamı olabilir, babası da Kenyalı!

Sabah yazarı Mehmet Barlas, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili olarak "Sizin de zihninizde "Acaba Barack Obama da FETÖ'cülerin Washington'daki imamı mı" sorusu zaman zaman oluşmuyor mu?" dedi. "Babası Kenyalı olduğuna göre, FETÖ'nün Afrika'daki faaliyetinden etkilenmiş olamaz mı bu aile? Bu garip içerikli kuşkunun nedeni ortada. FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşı AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar karşı ise ve işi darbe teşebbüsü yaptırmaya kadar da götürdü ise, Obama da izlediği siyaset ile sanki Türkiye bir NATO müttefiki değilmiş de düşman bir ülkeymiş gibi davranıyor" ifadesini kullandı.

Barlas, "Obama'nın ABD'si PKK/ PYD terörist oluşumu ile iyi geçinmeyi, Türkiye ile dostluğa yeğ tutuyor. Musul harekâtı dolayısıyla bu tablo daha iyi ortaya çıkmadı mı?" diye yazdı.

Mehmet Barlas'ın "Ya Obama FETÖ'nün Beyaz Saray imamı ise..." başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Sizin de zihninizde "Acaba Obama da FETÖ'cülerin Washington'daki imamı mı" sorusu zaman zaman oluşmuyor mu?

Babası Kenyalı olduğuna göre, FETÖ'nün Afrika'daki faaliyetinden etkilenmiş olamaz mı bu aile?

Bu garip içerikli kuşkunun nedeni ortada... FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşı AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar karşı ise ve işi darbe teşebbüsü yaptırmaya kadar da götürdü ise, Obama da izlediği siyaset ile sanki Türkiye bir NATO müttefiki değilmiş de düşman bir ülkeymiş gibi davranıyor.

Daha ötesi var mı?

Obama'nın ABD'si PKK/ PYD terörist oluşumu ile iyi geçinmeyi, Türkiye ile dostluğa yeğ tutuyor. Musul harekâtı dolayısıyla bu tablo daha iyi ortaya çıkmadı mı?

Obama'nın tutarsızlığı

Bu konudaki kuşkular Amerikan yayın organlarında da yer almaya başladı. Son olarak "The American Interest" dergisine göre Obama'nın tutarsız politikası nedeni ile Rusya Ortadoğu siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamış. Dergiye göre Türkiye ile Rusya'nın yeniden kurulan ilişkileri sadece Washington'un değil, aynı zamanda NATO'nun da bir problemi olmakta. Yazıda Rusya'nın NATO'ya ciddi bir yara verdiği ve Türkiye'nin Batı'ya özellikle de ABD'ye yabancılaştığı belirtildi.

Obama'nın sorumluluğu

Bu derginin Türk-Rus ilişkilerindeki gelişmeleri abartarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz.

Yani Ankara ile Moskova'nın yakınlaşması, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması anlamına gelmiyor. Ancak özellikle dış politikada beceriksizlikler sergileyen Obama'nın Irak'ı ve Suriye'yi sürüklediği trajik durumlar, Türkiye'ye de dış kaynaklı terör biçiminde yansımadı mı? Ya da sayıları 3 milyonu geçen Iraklı ve Suriyeli sığınmacıların çaresizliklerinde Obama'nın hiç mi sorumluluğu yok?

Gülen tutkusu...

Tabii bir de Obama yönetiminin "Hukuk" gerekçesi ile Fethullah Gülen'e sahip çıkması sorunsalı var. Bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün şöyle demişti:

"- Terör örgütlerini koruyan bir hukuk sistemi olabilir mi? Bir teröriste 'green card' verilir mi ya. 'Green card' ile beyler gibi ABD'de yaşıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz.

El Kaide ABD'de terör eylemi yaptığında da ABD'de aynı hukuk yok muydu?

ABD onca operasyonu neye dayanarak yaptı? Pakistan'da, Afganistan'da Usame Bin Ladin'i vurduğunda hangi hukuk sistemine dayanarak vurdu?" Evet... Ya Obama gerçekten FETÖ'nün Beyaz Saray imamı ise...