Mehmet Barlas muhalefeti hedef aldı: Türk demokrasisinin en büyük tehdidi olan yasadışılığın temsil hakkına kavuşması artık mutlaka ele alınmalıdır

Sabah yazarı Mehmet Barlas, “Türk demokrasisinin en büyük tehdidi olan yasadışılığın temsil hakkına kavuşması artık mutlaka ele alınmalıdır” dedi.

“Aylardır yıllardır tartışılıyor, en son Amerika'nın PYD üzerinden PKK'ya milyonlarca dolarlık destek vermesi, bardağı taşıran damlalardan sadece bir tanesidir. Bunun gibi Türkiye'de toplumsal kargaşanın mimarlığını yapıp yurt dışına kaçanların o ülkelerde makbul kişiler olarak ağırlanmaları da Türkiye'nin sinir çizgilerini zorlamaktadır” diyen Barlas, muhalefeti hedef aldı.

“Çok önemli bir nokta da muhalefet partilerinin ve özellikle CHP'nin bütün bu kural dışılıkları benimsemiş olmasıdır” diyen Barlas, şunları kaydetti:

"Görevdeyken yönettiği SSK'nın iflasına sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de CHP'nin yönetiminde aynı başarısızlığı sergiliyor. Temel ilkeleri bulunan ve cumhuriyetin kurucusu gibi bir unvana sahip olan CHP, sadece sokak gösterilerinin arkasındaki örgüttür. Bilemiyorum, bütün bu işlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Çünkü komşumuz Irak, Suriye ve bölgemizin önemli ülkeleri Mısır, Libya bu tür sorunları çözemedikleri için şimdi ne haldeler? Biz Türkiye olarak artık beklememeliyiz."

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