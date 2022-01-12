Mehmet Barlas: İngiltere'de silahlı bir birlik kurulmuş; Kovid aşısı olmayanlar, aşı yapmaya çalışanları gerekirse vurmak için hazırlık yapmışlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İngiltere'de Covid-19 aşısı olmayanların aşı yapmak isteyenler için silahlı birlik kurulduğunu savunarak, "Aklı başında bir ülke olan İngiltere'de böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Peki o aklı başında İngiltere'de Kral Sekizinci Henry'nin canının istediği kadınla evlenmek için Katolik Kilisesi'ni yok etmesine ne diyorsunuz? Böyle garip bir dünya bu" diye yazdı.

Fatih Terim'in Galatasaray'la yollarının ayrılmasına işaret eden Barlas, "Sanıyorum bütün Galatasaraylılar da biraz şaşkındır. Çünkü yeni Başkan Burak Elmas, arkasına Fatih Terim'i alarak Galatasaray başkanlığına seçilmişti.

Artık bundan sonra futbolun da, siyasetin de, sağlık sorunlarının da tartışılması eskisi gibi olmayacak.

Gidin İngiltere'ye, bir hemşire olarak aşı yapmaya kalkışın, silahlar patlayınca ne demek istediğimi anlarsınız. İşte bizim dünyamız böyle bir dünya, neresinden tutsak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Editörün notu: Mehmet Barlas'ın "Covid aşısı olmayanların aşı yapmaya çalışanları vurmak için silahlı birlik oluşturduğuna" yönelik iddiasına ilişkin bir haber bulunamadı.