Mehmet Barlas'ın Kılıçdaroğlu ayıbı: Gök oğlanı, füzeoğlu, Zillet uçmağı!

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk Türk uzay yolcularına isim bulunması çağrısı üzerinden muhalefeti eleştirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na gönderme içeren hakaretamiz ifadeler kullandı. Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olmamak mümkün değil. Şu anda hafta sonları evden çıkmamızın yasak olduğu bir dönemde, uzaya gideceğimizi açıklıyor. İşin garip yanı, bazılarımızın bunu hafife ve hatta alaya almaları değil midir? "Lokantaya gidemiyoruz, Ay'a mı gideceğiz" diyerek aşağılık kompleksini seslendirenlere koyulacak teşhis bellidir: "Sizde aşağılık kompleksi yok, siz doğrudan aşağılık olabilirsiniz." diye yazdı.

"Ay'a mutlaka gideriz" diyen Mehmet Barlas yazısını, "Ben size söyleyeyim. Ay'a da gideceğiz, daha ötesine de... Elon Musk adında bir kişi Mars'a koloni kurmayı planlarken, koca Türkiye Ay'a gitmeyi hayal bile edemez mi yani? Bırakın uzaya çıkmayı, yeni bir anayasa yapmaktan bile aciz mi bu millet? İşleri güçleri "Demokrasi" ve Özgürlük" demek olan kesimin, bunları yeni bir anayasa yerine Boğaziçi'nin Gezi heveslisi kesimlerinde aramaları normal mi yani?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk uzay yolcuları için Türkçe isim bulmamızı önerdi... Bazı isim adaylarını sıralayalım:

- Ay adamcağızı... Kemal füzeoğlu... Gök oğlanı... Zillet uçmağı." ifadeleriyle noktaladı.

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