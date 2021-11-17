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Mehmet Barlas: Hizmetlerin yansıdığı insanların vicdanları Erdoğan'a sonsuza kadar hayır duası edecek

"Erdoğan, ister Cumhurbaşkanı isterse sıradan vatandaş olsun, Türkiye'nin hangi köşesine gitse kendi gerçekleştirdiği hizmetlerle karşı karşıya gelecek"

17 Kasım 2021 08:11

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, vicdan kavramının toplumların sağlığı için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Şu anda Türk siyasetinde vicdanlı insanlar çoğunlukta. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yapılan hizmetler herkese yansıdı. Ve insanların vicdanları, bu yansıyan pırıltılara karşı sevgi sesleri çıkarıyor. Ama ne yazık ki bir de vicdansız kesim var. Bunlarda vicdanın yerini önyargılar, kinler, nefretler ve takıntılar almış." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hangi köşesine gitse kendi gerçekleştirdiği hizmetlerle karşı karşı geleceğini savunan Barlas, "Ve bu hizmetlerin yansıdığı insanların vicdanları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuza kadar hayır duası edecek. Bu gerçekleri bilelim ve vicdansızlık ile muhalif olmayı sakın karıştırmayalım." ifadelerini kullandı.

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