Mehmet Barlas: Erdoğan, İmamoğlu'nun davranışlarını hafife alıyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, siyasetin hiç şakası olmayan bir döneme girdiğini savunurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavırlarını hafife aldığını öne sürdü.

Barlas, "Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yahut Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları, genel olarak mizah alanında değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirini yalanlayan sözleri ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul hizmet beklerken sürekli tatile çıkması, sadece alaya alınırdı. Ancak son gelişmeler bardağın taştığını ortaya koydu. Artık kimse, elinde kamu yetkisi olan kişilerin bu yetkileri keyifleri için kullanmalarına hoşgörüyle bakmayacak" görüşünü savundu.

Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun davranışlarını hafife alırken Kılıçdaroğlu'na da yeni bir 250 bin liralık tazminat davası açtı. Başta da söylediğimiz gibi artık işin şakası yok. Kim siyasi pozisyonunu keyfi şekilde kullanmaya kalkarsa bu hem siyasette hem hukukta hem de halk nezdinde cezalandırılacak" düşüncesini dile getirdi.

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