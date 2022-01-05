Mehmet Barlas: Devlet doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde doğalgaz ve petrol ürünlerine zamlar geldi. Devlet, vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı" ifadesini kullandı.

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Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Sadece enflasyon değil tedarik konusu da ciddi bir mesele. Allah'tan bizim tedarik zinciriyle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye üreten, çalışan, dinamik, genç bir nüfusa sahip. İhracatta kırılan rekorlar, cari açıktaki düşüş, kurların dengelenmeye çalışılması, geleceğe ümitle bakmamıza neden oluyor. Enflasyon rakamları elbette tadımızı kaçırıyor, ama çok da enseyi karartmayalım."

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